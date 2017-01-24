İranlı iki kişi uyudukları tırda karbonmonoksitten zehirlendi

– İran’dan Kütahya’ya yakıt taşıyan İran uyruklu iki kişi, Sivas’ta mola verdikleri bir akaryakıt istasyonunda uyudukları tırda, ısıtma sisteminden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

SİVAS (AA) – Sivas’ta mola verdikleri bir akaryakıt istasyonunda uyudukları tırda, ısıtma sisteminden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İran uyruklu iki kişi, hayatını kaybetti.

İran’ın İsfahan kentinden Kütahya’ya yakıt taşıyan 50 D 557 ve 41 B 36110 yabancı plakalı iki tır, Sivas-Ankara karayolunun Köklüce köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda mola verdi.

50 D 557 yabancı plakalı tırın sürücüsü Hafez Khavendi (53) ve aracın sahibi Siamak Parsa (34), ısınmak için tırdaki motordan bağımsız ısıtma teknolojisini açarak uykuya daldı.

Diğer tırda bulunan Ferhen Parsa, sabah kalktığında kardeşi Siamak ile sürücü Khavendi’yi uyandıramadı. Tırın camını kırarak kapıyı açan Parsa, kardeşi ile sürücünün hareketsiz olduğunu görünce akaryakıt istasyonunda çalışan görevliye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Khavendi ve Parsa’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kardeşinin cesedine sarılan Ferhen Parsa, bir süre gözyaşı döktü.

Cesetler, incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.