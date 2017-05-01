İranlı sokak sanatçısının 1 Mayıs isyanı

4 yıl önce İran’dan Türkiye’ye gelen ve Taksim’de cadde sanatçılığı yapan Mehrdad Kholghi, 1 Mayıs nedeniyle Taksim sokaklarının boş olmasına isyan etti. Kholghi, Taksim’de müzik yaptığı yerlerin bariyerlerle kapatılmasına rağmen Tar’ı çalarak şarkı söylemesi gerilen ortamın sakinleşmesini sağladı.

1 Mayıs sebebiyle iş yapmamaktan dolayı ayaklanma eden Mehrdad Kholghi, “Ben cadde müziği yapıyorum. Bugün meslek yok. Yalnızca birkaç turist geliyor. Her yer kapalı ben hiç kimseye müzik yapamadım” dedi.

Müzik yaparken bir takım sıkıntılar yaşadığını aktaran Kholghi, “Tatil günü, çalışma günü fark etmiyor. Bugün iş değil. Bir Takım zamanlar mutluyum, bazı zamanlar acıklı lakin bir gün cümbür cemaat mutlu olacak” diye konuştu.