Irmakın ailesine maaş bağlanacak

Alaşehir Kaymakamı Osman Alim, eşi İlknur Bilgin ile birlikte 14 Ekim günü evlerinin önünden kaybolan ve 9 gün daha sonra bir bağda toprağa gömülmüş halde yer alan ufak Irmak’ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kaymakam Alim ve eşinin başsağlığı dilediği anne Suriye Kupal, “Allah kimselerin başına vermesin. Bizim yaşadıklarımızı kimselere yaşatmasın” dedi.

Evin önünde baş sağlığı ziyaretine gelenlerle birlikte oturan Kaymakam Alim, “Aileye destek ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlar acıyı kaldırmaz lakin en azından toplumun, ailenin yanına olduğunu gösterir. Bu durum Türkiye’ye maloldu. Toplumun bu konularda çok titiz olması gerekir, maalesef bazen mükemmel niyetli davranıyoruz. Ne eyvah fakat yarar da, zarar da en yakınınızdan geliyor. Tedbiri alıp tevekkülü Allah’a ele vermek lüzumlu. Bunun misal olması lazım. Ailenin durumu fazla zor, çok fena, küçücük bir çocuk. Biz aileye ücret bağlantı kurmak için çalışmalara başladık. Barınma konusunda da aileden gelecek talepler doğrultusunda muavin olacağız. Toplumuzun acılarını paylaşması fazla güzel bir şey. Aileyi yalnız bırakmıyoruz, acılarını paylaşıyoruz” biçiminde konuştu.

Baba Bilal Kupal, Kaymakam Alim’e teşekkür ederek, “şu anda dinç düşünemiyoruz. Herhangi bir talebimiz olursa önümüzdeki günlerde iletiriz” demekle yetinebildi.