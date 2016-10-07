İş adamı Zara'ya Atatürk heykeli yaptırdı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Zara ilçesinde bir iş adamı tarafından Atatürk heykeli yaptırıldı.

İstanbul’da yaşayan Zaralı iş adamı Feti Aras, Demirsırık Tepesi’ne Atatürk heykeli yaptırdı.

Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında aynı tepeye 300 metrekarelik Türk bayrağı yaptırdığını anımsatarak, “Şimdi de yaklaşık 3,5 metre yüksekliğinde bronzdan yaptırdığım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kocatepe’deki duruşunu simgeleyen heykeli bayrağımızın yanında yaptırdığımız 4 metre yüksekliğindeki kaideye monte ettirdik.” dedi.

Son dönemlerde ülkenin zor süreçten geçtiğini dile getiren Aras, “Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi şartlarda kurulduğunu anımsatmak adına Atatürk heykelini yaptırdım ve Zara’ya armağan ettim. Zara şehitliği için de bir Atatürk heykeli yaptırıyorum.” ifadelerini kullandı.