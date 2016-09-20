İş Bankası'na 1,1 milyar dolar sendikasyon kredisi

İSTANBUL (AA) – Türkiye İş Bankası, 16 ülkeden 29 bankanın katılımıyla 302 milyon dolar ve 661 milyon avro olmak üzere yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, 1,1 milyar dolar ile birlikte İş Bankası’nın bu yıl uluslararası piyasalardan toplam 2,4 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi aldığı belirtilerek, 16 Eylül 2016’da imzalanan kredi anlaşmasının koordinatörlük görevini Standard Chartered Bank ile National Bank of Abu Dhabi’nin, aracılık görevini ise Mizuho Bank’ın üstlendiği bildirildi.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin toplam maliyetinin, en yüksek tutarla katılan bankalar bazında dolar için Libor + yüzde 0,85, avro için ise Euribor + yüzde 0,75 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, bankanın yurt dışından sağlanan sendikasyon kredilerinde uzun bir geçmişi ve güçlü bir deneyimi olduğunu vurguladı. İlk sendikasyon kredisini 30 yıl önce, 1986 yılında aldıklarını hatırlatan Ertürk, söz konusu işlemin 44’üncü sendikasyon kredisi olduğunu bildirdi.

Bu yıl aldıkları 2 sendikasyon kredisine başta Amerikan, İngiliz, Alman, Japon ve Fransız bankaları olmak üzere 56 farklı uluslararası bankanın katıldığını belirten Ertürk, şunları kaydetti:

“Aldığımız sendikasyon kredilerinin ulaştığı büyüklük, çok sayıda bankanın katılımı ve yüksek yenileme oranı, İş Bankası’na duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu. Son yıllarda borçlanma türleri itibarıyla kaynak yapımız çeşitlendi. Sendikasyon kredilerinin yanı sıra seküritizasyon yoluyla avro tahvil ihraçlarıyla, uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız ikili anlaşmalarla ve dış ticaret işlemlerine dayalı finansman teknikleriyle dış kaynak sağlıyoruz. Ayrıca, farklı yatırımcılara erişim imkanlarımız artarken, sağladığımız dış kaynakların ortalama vadesi de uzadı. Banka olarak sağladığımız bu kaynakları, her türlü konjonktürde reel sektörümüzün kullanımına sunmaya devam edeceğiz.”