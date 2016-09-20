İş dünyası Turkcell Platinum ile Sığacık’ta balığa çıkacak

İSTANBUL (AA) – Turkcell Platinum Teos Uluslararası Balıkçılık Turnuvası’nda balıkçılık tutkunu iş adamları tekneleriyle Teos Marina’dan Sığacık sularına açılarak oltalarıyla büyük balık avına çıkacak.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerindeki balıkçılık turnuvalarına ilgi gösteren iş dünyasının profesyonelleri ilk kez bu yıl Sığacık’ta bir araya gelecek.

Turkcell Platinum Teos Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, 22-25 Eylül tarihlerinde Seferihisar’a bağlı Sığacık açıklarında gerçekleştirilecek.

Turkcell Platinum’un sponsor olduğu etkinlikte, tekneler Turkcell’in “Tam Burada” hizmetiyle takip edilecek.

– Büyük ödül 30 bin TL

Açık deniz balıkçılığının ustaları Murat İyriboz ve Elvio Pennetti tarafından düzenlenen turnuvaya katılımcı olarak ismini kaydettirenler arasında Gökhan Çarmıklı, Mahmut Özgener, Can Kestelli, Erkut Soyak, Turgut Konukoğlu gibi iş dünyasından isimler bulunuyor. Turnuvada, kazananı 30 bin TL’lik büyük ödül bekliyor.

Turnuvanın ilk günü olan 22 Eylül’de, tekneler Sığacık’a giriş yaparak Teos Marina’ya yerleşecek. Ertesi gün yarışma kayıtlarının tamamlanmasının ardından turnuvaya katılacaklara yarışma kuralları açıklanacak ve yarışma alanının tanıtımı yapılacak.

24-25 Eylül günleri sabah saat 07:00’de denize açılacak ekiplerin oltalarını 15:30’da sudan çıkarması gerekiyor. Marinaya dönen teknelerden çıkan balıklar tartıldıktan sonra hakem kararları açıklanacak. Turnuvanın son günü olan 25 Eylül akşamı kazananlar için bir ödül töreni ve kutlama yemeği düzenlenecek.