İş dünyasından Rektör Karakaya'ya ziyaret
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya ziyaretler devam ediyor.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Temsilcisi Hasan Eraslan, Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, Petlas Lastik Fabrikası Genel Müdürü Yahya Ertem, görevine yeniden atanması dolayısıyla Rektör Karakaya'ya ziyarette bulundu.
KAEÜ'nün Kırşehir kalkınmasında önemli çalışmalar yaptığını belirten iş adamları ve üniversite ile iş birliklerini güçlendirerek, istihdam odaklı çalışmalar yapacaklarını ifade etti
Öte yandan 26. Dönem AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'da Karakaya ile bir araya gelerek, görevinde başarılar diledi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin her geçen gün ileri seviyelere ulaştığını aktaran Arslan, uluslararası hale gelen KAEÜ'de Rektör Karakaya’nın gayretlerinin fazla olduğunu dile getirdi.
Tarım ve jeotermal alanda uygulanacak projeler ile de bölgenin gereksinimlerinin karşılanacağını hatırlatan Arslan, yeni dönemde de üniversitenin güzel işlere imza atacağına inandıklarını, kentin en önemli değeri olan üniversiteye desteklerinin her zaman devam edeceğini da ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakaya, kentin ve üniversitenin gelişimi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.
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İş dünyasından Rektör Karakaya'ya ziyaret
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