İş kadınları özel tasarımlarını tanıttı

– Tasarımcı iş kadınları, Anneler Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde açılan “Tasarım Pazarı”nda ürünlerini sergiledi

ANKARA (AA) – İş kadınları, Anneler Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde açtıkları “Tasarım Pazarı”nda ürünlerini sergiledi.

Next Level Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul’dan iş kadınları katıldı.

Hassa Collection’ın sahibi Hande Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tasarım Pazarı açma fikrinin alışveriş merkezi yönetiminden geldiğini söyledi.

Çalışmayı 10 tasarımcı ile gerçekleştirmeye karar verdiklerini anlatan Turan, “Birbirini tekrarlamayan, seçilmiş ürünler yer alsın istedik.” dedi.

Pazara katılan tasarımcıların bir çoğuyla yaklaşık 3 yıldır fikir alışverişinde bulunduğunu aktaran Hande Turan, Tasarım Pazarı etkinliği için tüm iş kadınlarının İstanbul’dan geldiğini ifade etti.

Pazarda tanıtılan tasarımlara ilişkin bilgi veren Turan, Esra Çakır’ın ince detaylara sahip plaj ürünlerini içeren bir koleksiyonu olduğunu, Naz Şen’in ise herkesin evinde bulunabilen ürünlerden, ev kadınlarının desteğiyle yeni ürünler tasarladığını anlattı.

Hande Turan, pazara katılan Şölen Tuncay’ın bir takı kursuna gittikten sonra Nişantaşı’nda kendi iş yerini açtığını, Zuhal Bilginalp ve Nihal Sarıoğlu’nun da ilgi çekici özel seramik tasarımlarla pazarda yer aldığını belirtti.

Pazarda, Neslihan Venüs Kılıç, Pelin Özerson, Müge Mest Yüksel ve Liza Sorokina’nın ürünlerinin de sergilendiğini belirten Turan, tasarımların tümünün çok özel ve el yapımı olduğunu kaydetti.

Tasarım Pazarı’nda birçok farklı ürünün yer aldığını belirten Hande Turan, dün açılan pazarın yarın akşama kadar gezilebileceğini dile getirdi.