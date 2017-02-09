İş makinaları operatörleri çalıştay düzenledi

ANKARA (AA)- Toplu İş Makinaları Operatörler Derneği (TİMODER) ile Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Müdürlüğü işbirliğince iş makineleri operatörlerinin maruz kaldığı iş kazalarının ele alındığı çalıştay düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde düzenlenen çalıştayda konuşan TİMODER Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Cavlak, amaçlarının son zamanlarda iş kazalarında yaşanan can kayıplarının önlenebilmesi adına farkındalık oluşturmak ve sektör çalışanlarının sorunlarına ilişkin uzmanlar ve yetkililerle görüşerek ortak çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Cavlak, sektörel sorunlara odaklanan, direkt veya dolaylı yönden düzenleme, uygulama, denetim, tespit ve çözüm makamı konumundaki tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile sektör çalışanlarını bir araya getirmek istediklerini belirtti. Cavlak, “İş kazaları mağdurlarını, iş makinesi imalatçılarını, satıcılarını, sektörel eğitim ve medya kuruluşlarını buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı DEMAR Müdürü Özgür Anıl, Türkiye’de iş makineleri operatörlerinin ekipmanlarını daha verimli ve iyi bir şekilde kullanmalarını sağlayacak eğitim sisteminin olmadığını, mevcut eğitimlerin de inşaat sektöründeki hafriyatla ilgili olduğunu dile getirdi.

Çalıştaya katılan makine sektörü temsilcileri, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunum yaptı.