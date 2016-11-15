İş ortağını öldürüp, intihar girişiminde bulundu

– Kırşehir’de alacak yüzünden çıkan kavgada iş ortağını tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı, aynı silahla intihara teşebbüs etti

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’in Akpınar ilçesinde, alacak yüzünden tartıştığı iş ortağını tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Ortak kasap dükkanı açtıkları öğrenilen Haydar D. ile Hakan Kuzay, ilçe meydanındaki kahvehanenin önünde alacak yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haydar D’nin, yanında taşıdığı tabancayla Kuzay’a ateş açtığı, ardından aynı silahla intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

Yaralanan Kuzay ve Haydar D, ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kuzay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kuzay ve Haydar D’nin yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.