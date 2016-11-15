Ana Sayfa   >   Genel   >   İş ortağını öldürüp, intihar girişiminde bulundu

İş ortağını öldürüp, intihar girişiminde bulundu

– Kırşehir’de alacak yüzünden çıkan kavgada iş ortağını tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı, aynı silahla intihara teşebbüs etti

15 Kasım 2016 Salı, 16:20
İş ortağını öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Benzer Konular

Konya'daki cinayet
Konya'daki cinayet
Kırşehir'de tarihi eser operasyonu
Kırşehir'de tarihi eser operasyonu
Alkol aldığı için kendisini uyaran iş yeri sahibini öldürdü
Alkol aldığı için kendisini uyaran iş yeri sahibini öldürdü

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’in Akpınar ilçesinde, alacak yüzünden tartıştığı iş ortağını tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Ortak kasap dükkanı açtıkları öğrenilen Haydar D. ile Hakan Kuzay, ilçe meydanındaki kahvehanenin önünde alacak yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haydar D’nin, yanında taşıdığı tabancayla Kuzay’a ateş açtığı, ardından aynı silahla intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

Yaralanan Kuzay ve Haydar D, ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kuzay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kuzay ve Haydar D’nin yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.

cinayet silahlı kavga  Kırşehir

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet