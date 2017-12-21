İş sahibi yaptıran kurs

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları kapsamında Sümerpark Ortak Yaşam Alanında kilim dokuma kursu açıldı. Ekim ayında açılan kilim dokuma kursuna 20 kadın İş-Kur üzerinden başvurarak seçildi. Kilim dokumayı öğrenmek için tezgahın başına geçen kadınlara, usta eğitmen tarafından öncelikle dokuma işleminin nasıl yapılacağını öğretildi. Daha sonra iplikleri ellerine alan kadınlar, geleceklerini dokumaya başladı. Günde yaklaşık 3 saat eğitim gören kadınlara İş-Kur tarafından günlük 35 lira harçlık da verildi. 5 kilim dokuma tezgahında öğrendiklerini hayata geçirme fırsatı bulan kadınlar, destek olunması halinde kendilerine ait atölye açarak kendi ayakları üzerinde durup, ev ekonomisine katkı sunacaklarını belirtti.

“EVDE OTURACAĞIMA KURSLARA GELIYORUM”

Kursta aldıkları eğitimlerle ilgili İHA muhabirine bilgi veren 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Saide Özer, ev hanımı olduğunu, evde oturup bunalıma gireceğine farklı kurslara yazıldığını söyledi. Özer, “En son kilim dokuma kursunun açıldığını duydum ve başvuru yaptım. İş-Kur üzerinden olduğunu duyunca daha çok mutlu oldum çünkü bu bana hem maddi hem manevi olarak insan kazanıyor. 3 çocuğum da okula gidiyor. Şu anda kilim dokumayı öğreniyoruz. Çok güzel bir ortam, yeni yeni arkadaşlar tanıyorum ve yeni bir meslek öğreniyorum. İmkanımız olursa, bize yardım ederlerse kendimize ait bir atölye açmayı isterim” dedi.

4 çocuk annesi Gülnaz hanım ise, kursa gelmesinde bir arkadaşının vesile olduğunu belirterek, “İş-Kur’a başvuru yaptım ve kabul edildi. Hem ailem ve çocuklarıma desteğim olsun diye hem de gelecekte meslek sahibi olmam için başvuru yaptım. Kilim dokumacılık yapıyorum. İleriki dönemde, küçük bir tezgah kendi evimde kurup kendimi ilerletmek amacıyla, daha güzel şeyler çıkarmak adına bir şeyler yapmak istiyorum, kendimizi geliştiriyoruz. Önümüzdeki zamanlarda imkan verilmesi durumunda küçük bir atölye açıp işletmek isterim” diye konuştu.

“KENDİLERİNE AİT BİR ATÖLYE OLUŞTURABİLİRLER”

Kurs eğitmeni Sevda İpik de şu anda kurslarının 20 kişilik olduğu ve yüzde 100’lük doluluk oranına sahip olduklarını söyledi. İpik, şöyle konuştu:

“Çalışmalarımızın içerisinde, kol çantası, araba koltuk kılıfı, duvar süsleri de bulunuyor, bileklik, boyunluk gibi süs eşyaları da yapıyoruz. Bunu kavrayan kursiyerlerimiz, evlerinde bulunduracakları bir tezgahla dokuma yapabilirler veya kendilerine ait bir atölye oluşturabilirler.”

Eğitimin sonunda kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecek. İsteyen kursiyerler, girişimcilik belgesine başvurup hibe yoluyla kendilerine ait bir iş yeri açma fırsatı bulabilecek.