İş yerinin önünde alkol alanları uyardıktan sonra öldürüldü

Konya’da iki grup aralarında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 1 birey öldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Bilmek Mahallesi Hüdai Caddesi’nde yer alan Hurdacılar Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, Mustafa Turan (32), meslek yerinin önünde içki bölge Ufuk K. (19) ve arkadaşlarını meslek yerinin önünde içki almamaları konusunda uyardı. Uyarı üstüne Mustafa Turan ile Ufuk K. aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın arkasında Ufuk K. ve arkadaşları olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonradan her tarafta durum yerine gelen Ufuk K. ve akrabaları, Ümit K., Musa K. ve Mecit K. ile Mustafa Turan ve arkadaşları arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üstüne Ufuk K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Mustafa Turan’ı sırtından yaraladı. Silahlı tartışma ihbarı üstüne durum yerine fazla sayıda polis ve 112 Acele Sağlık Durumu ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa Turan olay yerine gelen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Turan, hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili belirsiz olarak aranan Ufuk K. ve akrabaları Ümit K., Musa K. ve Mecit K. polis göre yakalanarak gözaltına alındı. Güvenilmez Ufuk K., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sıhhat kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Oluşturan Büro’ya götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.