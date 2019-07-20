İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı
KARAMAN (AA) – Karaman'da bir kişi iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.
İddiaya göre, Fenari Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde mobilya mağazası bulunan Hasan Okuşluk, eski ortağı Erdinç Baser ile iş yeri önünde tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Baser, Okuşluk'a tabancayla 2 el ateş ederek kaçtı. Yaralanan Okuşluk, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekibi de iş yeri çevresinde inceleme yaptı.
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