İşaret dili kursiyerlerinden anlamlı program

Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Veri Şöleni zarfında KOMEK göze çarpan dili kursiyerlerinin hazırladığı “Ellerimin Sesini Duyuyor musun?” adlı programda duygu doymuş anlar yaşandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve birbirinden değerli eserlerin sergilendiği 13. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Data Şöleni, muhabere dili kursiyerlerinin anlamlı etkinliği ve birbirinden bambaşka faaliyetler devam ediyor. Bu sene “Endülüs’deri Selçukluya” temasıyla düzenlenen sergi ve data şöleninin 6. gününde “Endülüs Esintileri” ismiyle gitar ve bağlama dinletisi sunulurken, KOMEK kursiyerlerinin yarıştığı “Ne çıkarsa bahtına” yemek yarışması heyecanlı anlara sahne oldu. Yemek Yemek konusundaki hünerlerin sergilendiği yarışmada dereceye giren kursiyerler altınla ödüllendirildi. Etkinlikte keza Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz’un konuk olduğu “Endülüs Mutfağı” sohbetleri gerçekleştirildi. Açıköz, sergide ve etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sergi ve bilgi şöleninde KOMEK’in büyük kasaba merkezi ve ilçe merkezlerinde eğitim bölge sinyâl dili kursiyerleri göre manalı bir etkinliğe de imza atıldı. “Ellerimin Sesini Duyuyor musun?” başlığıyla hazırlanan program, işaret diliyle okunan İstiklal Marşı’yla başladı. Bir kursiyer göre yine muhabere diliyle Kuran-ı Kerim ve mealinin okunduğu program, 15 Temmuz ve Fetih Marşı çevirisi ile şehvetli anlara sahne oldu. Ezgi sunumu, hikaye çevirisi ve sancak şiiriyle aralıksız programda kursiyerlerin başarısı ayakta alkışlandı.