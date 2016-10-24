İşaret diliyle nikah

Aileleriyle birlikte Karacabey Belediyesi Evlendirme Memurluğuna gelen genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Ali Özkan kıydı. Genç çifte söylenen nikah akdi tercüman tarafından dikkat çekici diliyle anlatıldı. Gençler yeniden göze çarpan diliyle, izdivaç akdine ’evet’ dedi. Karacabey Belediyesi’nde nikah törenini gerçekleştiren Belediye Başkanı Ali Özkan, gönül dilinin önemine şive yaparak “İnsanların gönlü konuştuğu vakit, dili çok bir şey ifade etmiyor, bugün bu duyguları hissettik” dedi.

Başkan Özkan, “Sessiz sedasız bir düğün seslendirilmiş bir şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Ben, her iki aileye de bahtı açık olsun diyorum, genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” biçiminde konuştu.

Düğün defterine imzaların atılmasının ardından gelin Ayşe Kılıç damadın ayağına basarak nikah adetini yerine getirdi. Bu sırada davetliler ve gençlerin yakınları duygulu anlar yaşadı. Evlilik cüzdanı Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından alkışlarla çiftlere teslim edildi.

Yasin Bariz