İşçi maaşını biriktirip aldığı arsayı Milli Eğitime bağışladı

Kocasinan ilçesine yan Erkilet Mahallesi’nde gerçekleştirilen Hacı Ömer Ayten Yığın İlkokulu ve İmam Konuşmacı Ortaokulunun açılış törenine, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 11 bin 659 metrekare yüz ölçümlü arsayı bağışlayan hayırsever Hacı Ömer Tepe’in ailesi katıldı.

Hayatını kaybeden Hacı Ömer Yığın’in kızı Mükerrem Küçükarslan, babasının ailesini hiçbir şeyden mahrum bırakmadan, zeki bir yatırımla arsayı aldığını belirtti. Mükerrem Küçükarslan, “Babam bileğinin hakkıyla çalışan, bu mutluluğu bize yaşatan insandır. Bir emekçi olarak başlayan yaşamında meslek yaşantısı dışında çarşı, pazar alışverişi yaparak minik ticaretlerle geçimini sağladı. Bizleri hiçbir şeye fakir etmedi fazla şükür. Lakin akıllı yatırımlarla ola ki de bu okulun temelini atmış oldu. Kendisi iş hayatı nedeniyle emin süreler içerisinde okula gittiği için okuyanları fazla severdi. En büyük gerçek dışı bir okul bırakmaktı. Vaktinde alınan bu arsa vakit içerisinde bedel kazandı. Babadan, dededen kalma yok, alnının teri, elinin emeğidir. Eşiyle arka arkaya verip bizleri hiçbir şeyden mahrum etmedi, fedakarlığı kendinden yaptı. Çok şükür şu anda biz onun mutluluğunu, onurunu yaşıyoruz” dedi.

“Bugünü görmesini çok isterdim”

Hayırseverin öteki kızı Yasemin Biçer, “Bu okulun ilk imza töreninden bu yandan daima babamın yanında oldum. Fazla istekliydi, bugün görmesini fazla isterdim” ifadelerinde bulunurken, eşi Ayten Yığın de, “Dedeyi kaybettik üzgünüm fakat böyle bir durum için de fazla mutluyum” diye konuştu.

