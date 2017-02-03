“İşitme Dili Tercümanlık Eğitimi Projesi”

ESKİŞEHİR (AA) – Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Sağlık Müdürlüğünün iş birliği ile başlatılan “İşaret Dili Tercümanlık Eğitimi Projesi” kapsamında, eğitimlerini tamamlayan sağlık çalışanlarına sertifikaları verildi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, eğitimlerini tamamlayan 22 sağlık çalışanına sertifikalarının verilmesi nedeniyle ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, proje ile Türkiye’nin değerlerine bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye’de yaşayan herkesin değerli olduğunu vurgulayan Gönen, “ESOGÜ için hiçbir engel yoktur. Engelleri çoktan kaldırdık. Ülkemize katkı sağlayacak çalışmalara devam edeceğiz. Ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu ödemek için elimizden geleni yapıyoruz.” diye konuştu.

Eskişehir Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu ise Türkiye’de sağlık alanında işaret dili tercümanlık eğitimini ilk kez kendilerinin düzenlediğini belirtti.

“Sağlıkta Tüm Engelli Kaldırıyoruz Projesi”nin iki yıldır devam ettiğini anımsatan Mumcu, “Bu projeyle bir farkındalık oluşturmuştuk. Bu eğitimle de işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha kolay ulaşmasını, daha iyi hizmet alıp, dertlerini daha kolay anlatabilmelerini amaçlıyoruz. Bundan sonra da eğitmenlik eğitim düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Eskişehir Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, 112 İl Ambulans Servisi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Engelli Koordinasyon Merkezi’nden seçilip projeye katılan 22 kursiyere, sertifikaları verildi.