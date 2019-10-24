İşitme engelli ikizler attıklarını vuruyor
ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Eskişehir'de iki sene önce başladıkları atıcılık branşında Türkiye dereceleri bulunan işitme engelli ikizler Sevda ve Seval Öztürk, 2020 yılında dünya şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Spor yaşantılarına ailelerinin desteğiyle masa tenisiyle başlayan 22 yaşındaki Sevda ve Seval Öztürk kardeşler, 2017 yılında antrenör Mübeccel Çalhan tarafından atıcılık branşına seçildi.
Aynı yıl Türkiye İşitme Engelliler Atıcılık Şampiyonası'na katılan Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü Atıcılık Spor Kulübünün ikizleri, 10 metre havalı tabanca takım kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.
Samsun'da 2017'de düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılan ikizlerden Sevda Öztürk, 25 metre ateşli tabanca branşında 5'inci olma başarısını gösterdi. Bu sene Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda Sevda Öztürk ikinciliği, Seval Öztürk ise dördüncülüğü elde etti.
Aldığı dereceyle 13-21 Eylül tarihlerinde Rusya'nın Dmitrov kentinde Avrupa Şampiyonası'na katılan Sevda Öztürk, havalı tabanca kategorisinde 5'inciliğe ulaştı.
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu milli sporcular Sevda ve Seval Öztürk, gelecek yıl gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak için antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.
– "Biri iyi bir atış yaparsa diğeri de atıyor"
İkizlerin antrenörü Mübeccel Çalhan, AA muhabirine, Sevda ve Seval Öztürk'ü 2017 yılında takıma dahil ettikten sonra 4-5 aylık çalışmayla Samsun'daki Olimpiyat Oyunları'na katıldıklarını belirterek, sporcularının kısa sürede önemli başarılara imza attığını söyledi.
Sevda ile Seval kardeşlerin masa tenisi branşından atıcılığa geçtiğini anlatan Çalhan, şöyle konuştu:
"İlk katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda rekorlar kırdılar. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda Sevda, 25 metre havalı tabanca kategorisinde 5'inci oldu. İkizlerin bir arada aynı sporu yapması bizim için büyük bir şans. Birbirlerine çok fazla destek oluyorlar. Biri iyi bir atış yaparsa diğeri de iyi atıyor. 2020'de Dünya Şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. Burada şampiyon olmak istiyoruz. Türkiye adına dereceyle döneceğimize inanıyorum."
Düşüncelerini işaret dili yoluyla ifade eden Sevda Öztürk, şampiyonalarda daha iyi derece elde etmek için çok çalıştıklarını belirtti.
Seval Öztürk ise kardeşiyle aynı spor branşında olmalarının kendilerine avantaj sağladığını vurguladı.
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