İşitme engelli taraftardan “çirkin ve kötü tezahürat” cezasına tepki
SİVAS (AA) – Sivas'ta işitme engelli taraftar İlhan Biçer, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle kırmızı-beyazlı taraftarlara verilen 1 maçlık "elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi" cezasının kendisine de uygulanmasının şaşkınlığını yaşıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 7 Aralık 2019'da Yeni Malatya Stadyumu'nda yapılan maçta Sivasspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle misafir tribün A, B, C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesini kararlaştırdı.
Karşılaşmayı oğlu Cihan Biçer ile izleyen işitme engelli 46 yaşındaki İlhan Biçer de bu blokta bulunan diğer taraftarlar gibi cezalı duruma düştü.
İlhan Biçer, oğlu Cihan aracılığıyla işaret diliyle gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivasspor'un maçlarını uzun yıllardan beri takip ettiğini söyledi.
TFF'nin kendisine uyguladığı cezaya anlam veremediğini anlatan Biçer, "Sivasspor'un her deplasman maçına gidiyorum. Federasyonun yaptığı büyük bir yanlış ve ayıp. Ben küfür edemem. Zaten Malatyaspor maçında taraftar da küfür etmedi. Federasyonun bu hatayı düzeltmesini bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Biçer, federasyonun yaptığı hatadan dolayı Gençlerbirliği maçına gidemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.
Biçer, cezasının kaldırılmasını talep ederek, aynı sorunu tekrar yaşamak istemediğini dile getirdi.
– Cihan Biçer: "Babamın küfür edebilmesi imkansız"
Babasıyla Sivasspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını takip ettiğini anlatan Cihan Biçer ise verilen ceza nedeniyle Gençlerbirliği maçına giremeyeceklerini söyledi.
Babasının duyamadığını ve konuşamadığını aktaran Biçer, şunları kaydetti:
"Passolig gişesine gittiğimde cezamızın olmadığını söylediler. Evden internet aracılığıyla Gençlerbirliği deplasmanı için bilet almaya çalıştığımda 'cezalısınız' diye hata gösterdi. TFF'nin yaptığını anlamıyorum. Engellilere özel bir çalışma yapılması lazım. Bu durum tek babam için geçerli değil, Türkiye'de birçok engelli vatandaşımız var. Biz mağdur oluyoruz, yarın bir başkası mağdur olur. Herkes susarsa federasyon daha çok cezalar vermeye başlayacak."
İlhan Biçer, yaklaşık 3 yıl önce de aynı cezaya maruz kalmış, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın TFF ile yaptığı görüşmeler sonucu TFF 1. Lig'de Sivasspor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşmayı protokol tribününden izlemişti.
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