İslam alimlerine hakaret eden imamı Diyanet korumuş

‘Kutlu Doğum’un bir FETÖ projesi olduğunun İhlas Medya Grubu göre gündeme getirilmesinden sonradan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un ‘tarihi değişecek’ demesine karşın sadece ismini değiştirerek konunun üstünü kapatmaya çalışan Diyanet İşleri Başkanlığının, bu sefer de İslam alimlerine dil uzatan Diyanet çalışanını koruduğu ortaya çıktı.

Kırşehir’de imamlık yapan kişinin, yöneticisi olduğu ‘dinihaberler.com’ sitesinde İslam alimlerine yönelik hakaret içerikli haberler yaptığı saptandı. İmam Yasin Kılınç’ın yazdığı ‘akıl hocası İmamı Rabbani olanın vay haline’ başlıklı haberde İmam Rabbani Hazretlerine ve onun yazdığı eserlerden olan Mektubat kitabına dil uzatılıyor.

Konuyla ilgili Türk Diyanet Vakıf Sen bir rapor hazırlarken, raporda, ‘Haber sitesinde yapılan gayriahlaki ve siyasi haberleriyle hizmet içinde dıştan bu aldırışsız tavırları devlet memurunun asalet ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu gibi din görevliliğinin saygınlığına pervasızca zarar vermekte olduğu bilinmesine rağmen korunması izah edilemez’ denildi. Raporda, Yasin Kılınç’ın asli görevi yerine editörlük yaparak gelir elde ederek ticari faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla şikayet edilmesine karşın bugüne dek bir operasyon yapılmadığına dikkat çekildi. Sendikanın raporunda, Yasin Kılınç ile ilgili şikayetin önce Kırşehir Valiliğine, gerisinde da Kırşehir Müftülüğüne intikal ettiği, oysa bu durumun gizlenerek haksızlığın korunduğu bahis edildi. Türk Diyanet Vakıf Sen kadar Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilen raporla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı, vatandaştan Diyanet İşleri Başkanlığına gelen şikayetlerin değerlendirmeye alınmadığı, ayrıca Diyanet’in laf konusu siteyi desteklediği ileri sürüldü.

İlgili kişi hakkında hazırlanan raporun Diyanet İşleri Başkanlığı Kontrol Kurulu kadar iki kere sümenaltı edildiği bahis edildi

NUMAN KURTULMUŞ’U MAHMUT PAŞA’YA BENZETTİLER

Dinihaberler.com sitesindeki skandallar bununla da bitmiyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Belirli Özafşar’ın tahsis süresinin sonlandırılmasına ilişkin yapılan haberlerde, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, üstü kapalı olarak Payitaht Abdulhamit dizisindeki Mahmut Paşa’ya benzetildi. Üstü kapalı olarak Numan Kurtulmuş’tan Mahmut Paşa olarak bahsedilen haberlerde skandal ifadelere yer veriliyor.

Mehmet Görmez’den FETÖ’ye skandal mektup! Mehmet Görmez’den FETÖ’ye skandal mektup!

“Mehmet Kesin Özafşar’ın kararnamesinde bitmek bilmeyen skandallar” başlıklı haberde “Kutlu Doğum Haftası ile ilgili beklentisi karşılanmayan bir el kurum amiri Mehmet Görmez’in görüşüne ve bilgisine başvurmadan Özafşar’ın tahsis süresini sonlandıran bir kararname hazırlattı. Başbakan Binali Yıldırım’ın kararnameyi imzalaması sonrasında skandal belge Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gitti. Mehmet Görmez ve Başbakan Binali Yıldırım’ın ayrıntılarından farkında olan olmadığı o belge, Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu ve neticede gerekli olan üçüncü imza da bir şekilde alındı” ifadelerine yer verilirken, “Özafşar’ın tayin süresinin uzatılmaması alimlere gözdağıdır” başlıklı haberde ise, “Görev süresinin uzatılmaması şeklinde yapılan işlem, kamuoyunda Özafşar’dan ziyade Mahmut Paşa’nın ehli bid’ate verdiği sözün yerine getirilmemesi üstüne Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Genişletilmiş İstişare Kurulu üyelerine bir mesaj olarak algılandı. Aradan geçen iki güne karşın Özafşar’ın tahsis süresinin neden uzatılmadığına dair Diyanet’ten ve bağlı olduğu bakan Numan Kurtulmuş’tan her hangi yeterli bir cevabın gelmemesi Özafşar’ın kurban edildiğinin en açık delili” şeklinde ifadeler kullanıldı.

SKANDAL İFADELER DEVAM EDİYOR

“Diyanet’e İhanet”, “Özafşar’ın görevden alınmasını teşkilat nasıl fark etti” başlıklı haberlerde de Numan Kurtulmuş, üstü kapalı olarak Mahmut Paşa olarak lanse ediliyor. “Kutlu Doğum ile başlattıkları kaosu, vati-kan-ın harlaması, Mahmut Paşanın gümlemesiyle başaracaklarını sandılar” gibi skandal ifadelerin yer aldığı sitedeki haberlerde Özafşar’ın ödev süresinin sözde Kutlu Doğum Haftası üzerinden yapılan tartışmalar nedeniyle uzatılmadığı iddia ediliyor. Sitede yer alan haberlerde şu ifadelere de yer veriliyor:

“Diyanet’deri sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da bu konuyla ilgili olarak, önümüzdeki yıldan (2018) itibaren Kutlu Doğum Haftası’nın Mevlid Kandili haftasına kadar tanzim edilerek icra edileceğini, bu kararın da Diyanet İşleri Başkanlığı kadar yakın zamanda akım edecek olan manâlı bir toplantının arkasından açıklanacağını söylemişti. Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayın Kurtulmuş’un bahsettiği o toplantıyı bir kaç gün önce Sayın Özafşar’ın da katılımıyla gerçekleştirdi ve toplantı sonunda Sayın Kurtulmuş’un vurguladığı Kutlu Doğum Haftası ile ilgili kararını açıkladı. Karar, Kurtulmuş’un açıkladığı gibi değildi. Açıklanan karara göre, Kutlu Doğum Haftası her sene icra edildiği tarihte kutlanacaktı. Değişim sadece haftanın ismine ilişkin idi. Tarih aynı yani 14-20 Nisan idi. Haftanın ismi ise “Kutlu Doğum Haftası” yok “SİRET HAFTASI” idi. Bu değişim, daha önce siyasilerle (Sayın Kurtulmuş ile) Diyanet yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardındaki değerlendirildiğinde karar yetkisini elinde bulunduran siyasi merciler nezdinde neredeyse bir göz boyama olarak algılandı olasılıkla. Yani aslında değişen bir şey yoktu. Karar mercii, Diyanet İşleri Başkanlığına kutlama tarihinin değişikliği yönünde alenen-doğrudan doğruya olmasa da zımnen ya da işareten talimatlar vermiş olmasına rağmen Diyanet bu talimata uymamıştı. Netice itibarıyla da Diyanet’cilt sorumlu Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş nadasa düşmüş oldu. Bu koşul ise mealesef şık bir şart olmadı. Ya Kurtulmuş o açıklamayı yapmayacaktı ya da Diyanet (yetkilileri) yapılan o açıklamaya muvafık hitabe sergileyerek Kutlu Doğum Haftası’nın icra faaliyetlerini Mevlid Kandili haftasına alacaktı. Lakin olmadı. Mesuliyet açısından kurumun en tepesindeki kişinin zımni (ola ki de aleni) talimatına uyulmamış oldu. Bu şart kesinlikle fakat siyaset ve siyasetçi açısından huzursuz bir koşul. Bu nesil durumlarda ise siyaset otoritesinin, siyasetçinin imaj ve karizmasının muhafaza edilmesi adına bu nesil durumlarda müdahale etmek lüzumu ortaya çıkar”.