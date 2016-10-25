İslam Dünyasının En İyileri ödülünü alan ilk Türk Dr. Mustafa Aydın

Her sene “The Muslim World Biz” fuarı ve konferansı ile eş zamanlı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (Organization of Islamic Cooperation), Cidde Ticaret Kalkınma İslam Merkezi (ICDT), Fas-Arap Üniversiteler Birliği (AARU) ve Malezya Hükümeti katkılarıyla düzenlenen İslam Dünyasının En İyileri 2016 Ödülü’ne bu yıl İslam dünyasına katkılarından dolayı İstanbul Açık Fikirli Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydınlatılmış bedel görüldü. Dr. Aydınlatılmış, Türkiye adına bu ödülü bölge ilk Türk oldu.

Almış olduğu ödülle ilgili, “Bu bizim için büyük bir iftihar” diyen Mustafa Aydın, “Bu yalnızca bendeniz için yok aynı zamanda Türkiye’miz ve Türkiye’deki eğitim camiamız için de çok büyük tartı talep ediyor” dedi.

“EĞİTİM DİPLOMASİSİ KAVRAMINI GELİŞTİRDİK”

İslam ve eğitim alanında yapmış oldukları birçok çalışma dolayısıyla ödüle değerinde görülen Okumuş, “Bu ödül bize verilirken bağlı birtakım nedenler ortaya kondu. Bu nedenlerin ilki, eğitim diplomasisi kavramını geliştirmemiz oldu. Eğitimin, siyasette, ekonomide, sosyal ve kültürel hayatta tüm problemleri çözmek için çok kayda değer bir kriter olduğunu vurguladık. Bir ülkeyle ekonomik ve siyasi ilişkilerinizi geliştirmek istiyorsanız oradaki yol eğitimden geçiyor. Biz de bu mantığı ön plana çıkardık. Eğitim diplomasisi diye bir kavramı bundan böyle hayatımızın bütün alanlarında yer edinmesi için çaba gösterdik” şeklinde konuştu.

“MÜLTECİLERİN EĞİTİM PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK”

Diğer yapmış oldukları çalışmalara da değinen Aydınlatılmış, sığınmacı problemleriyle yakından ilgilendiklerini ve bilhassa eğitim problemleri için çözümler sunmaya çalıştıklarını da dile getirdi. Mülteciler için, “Bu insanların muhakkak ama eğitimle iç içe olması gerekiyor” diyerek sözlerine devamlı Aydın, “Mültecileri barındıran ülkelerin eğitim alanı için çoğu egzersiz yapması gerekiyor. Çünkü bu insanların eğitim problemleri öncelikle tutulmak zorunda. Kendi ülkelerini ve evlerini terk eden halk müziği ister istemez zaten bir tramva yaşıyorlar. Yarın diğer bir problemle karşı karşıya kalmamaları ve bulundukları ülkede sosyal bir probleme neden olmamaları için eğitim almaları gerekiyor. Emin fakat o ülkenin dilini, kültürünü örf ve adetlerini bilmeleri gerekiyor. Somurtkan takdirde mülteciler kendi yurtlarından ayrılmalarından nedeniyle yaşamış oldukları tramvanın yanı sıra bulundukları toplumla entegre olamamalarının getirmiş olduğu başka bir tramvayla da aleyhinde karşıya kalacaklardır. Bu anlamda biz İstanbul Aydınlatılmış Üniversitesi ve bendeniz mülteciler için farklı alanlara yönlendirilmiş projeler geliştirdik. Bunların bir kısmı iş edindirme projeleri, bir kısmı da bulundukları ülkenin dilini öğrenmeleri için geliştirilen projeler. Ayrı alanlarda kendimizi geliştirerek mültecilerin eğitim problemlerini en aza indirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“KIZ ÇOCUKLARIMIZ YÜKSEKÖĞRETİMDE DAHA POZITIF YER ALMALILAR”

Kız çocuklarının yükseköğretim alanında eksik yer aldıklarını ve bunun da İslam dünyası için çok büyük bir yanlış algı uyandırdığını söyleyen Dr. Kültürlü, “Doğumdan ölüme kadar kadın erkek ayrımı yapmaksızın dinimiz ilmi ve öğrenmeyi emrediyor. İslam ülkelerindeki, kız öğrencilerimizin yükseköğretim hayatında daha fazla pay almaları için uğraş gösteriyoruz. Kabul edilemez bir şekilde bir kısım ülkelerde bir kısım mihraklar, İslam dininin benzeri kızların okumasına karşıymış gibi bir sezgi uyandırıyor. Oysaki kız öğrencilerimizin yükseköğretimde daha fazla pay almaları için İslam dünyasının yapmış olduğu çabaları ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖDÜLÜMÜ ÖZELLIKLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ’NE İTHAF EDİYORUM”

Gelecek nesillere örnek teşkil edilmesi için ödülünü 15 Temmuz Şehitleri’ne ithaf ettiğini de dile getiren Mustafa Aydın bunun yanı sıra, “Biz bugün bu gök kubbe aşağı özgürce hayatımıza devam ediyorsak eğer bunu ülkemiz için içinden gelerek kendilerini feda eden 15 Temmuz Şehitleri’mize borçluyuz. Aldığımız ödülü adalet edecek olan çalışmalarımızı da yeniden bu ülkenin şartlarıyla birlikte yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bize defalarca ilmin, bilimin ve ileri teknolojinin yanı sıra atasını, milletini, örf ve adetlerini unutmayan ve insan olabilecek bir cins lüzumlu. Bu anlamda da bu ödülümü her yerde de söylediğim gibi hepimizin adına aldım” diyerek sözlerini sonlandırdı.

