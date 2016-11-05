İslam İşbirliği Teşkilatı 6. İstatistik Komisyonu Toplantısı

KONYA (AA) – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) İstatistik Komisyonu’nun (OIC-StatCom) altıncı oturumu, Konya’da başladı.

Konya Hilton Garden Inn’de düzenlenen toplantıda, OIC-StatCom Sekreteryası’nın son oturumdan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetleri gözden geçirildi. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri gösterge çerçevesinin uygulanması ile ulusal i̇statistik sistemlerinin rolünün konuşulduğu toplantıya, 34 ülkeden 65 uluslararası kurum delegesi katıldı.

SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya’nın bu yıl İslam Dünyası Turizmi Başkenti olması nedeniyle, toplantıyı bu kentte düzenlediklerini belirtti.

Hz. Mevlana’nın şehrinde olmaktan mutluluk ve huzur duyduklarını aktaran Kulaklıkaya, şunları söyledi:

“Misafirlerimizin de Konya’nın manevi havasını temin etmesini istedik. Bugün buraya 34 ülkeden 65 uluslararası katılımcı iştirak etti. Toplantının gündemi bu yıl uygulanmasına başlanılan sürdürülebilir kalkınma hedefleridir. 2030′ kadar tüm insanları ilgilendiren kalkınma ile ilgili 17 hedef belirlendi. Bunların sonuncusu ilse kalkınma çalışmalarında iş birliğini sağlamaktır. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde istatistik çok önemlidir. İstatistik kurumlarının hedeflerin ulaşmasında göstergeleri nasıl sağlayacaklarını, hangi ülkenin neye ihtiyacı var, ülkeler hangi göstergeleri sağlayabiliyor, sağlayamıyorsa ne tür desteklere ihtiyacı var, bunları burada masaya yatıracağız. Toptan kalkınma için birlikte nasıl hareket edeceğiz, bunları konuşacağız.”

Bugün başlayan toplantı iki gün sürecek.