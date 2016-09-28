İslam ülkelerinin ünlü fotoğrafçıları Akşehirde

İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin 2016 yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti seçtiği Konya’ya gelen fotoğrafçılar bu kapsamda Akşehir’e de gelerek çekim yaptılar.

Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen organizasyonda 30 İslam ülkesinden 88 fotoğrafçı gezi programı dahilinde Akşehir ilçesine geldi. Fotoğrafçılar Akşehir’deki tarihi mekanları ile doğal güzellikleri ve Nasreddin Hoca türbesini fotoğrafladı.

Akşehir Belediyesi sponsorluğunda Akşehir’e gelen fotoğrafçılar için ilk olarak Nasreddin Öğretmen Meydanı’nda bir karşılama töreni düzenlendi. Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel göre karşılanan grup, Akşehir Belediyesi Mehter Grubu’nun gösterisini izleyerek grup üyelerini fotoğrafladı. Nasreddin Hoca Türbesi, Tarihi Arasta Çarşısı, tarihi Akşehir sokaklarını gezerek buralarda Akşehir’in tüm güzelliklerini çeken fotoğrafçılar Akşehir Kültür Merkezi’nde Sille sanat Sarayı tarafından açılan serginin açılışını da yaptılar.

Beyşehirli fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Konya’nın Turizm Başkenti olarak seçilmesi sebebiyle Konya’da yapılan birçok milletlerarası etkinliği yanı sıra kendilerinin de İslam ülkeleri Fotoğrafçılar buluşmasını gerçekleştirdiklerine değinerek, “30 ülkeden ve Konya’dan katılan arkadaşlarımızla beraber hem Konya’yı keza çevresini fotoğraflıyoruz. Bu Nedenle tarihi şehrimiz Konya’yı doğal güzellikleriyle bildiğimiz Beyşehir’i ve Nasreddin Öğretmen’yla tanıdığımız Kültür şehri, gülmece şehri Akşehir’i, 30 ülkenin fotoğrafçılarının kamerasından çıkan fotoğraflarla, dünyayı tanıtmaya çalışıyor ve amaçlıyoruz. Bu etkinliğin tanıtım için fazla manâlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan tüm herkese, arkadaşlarıma, Sille Sanat Sarayı üyelerine fakat bilhassa Konya Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürüne, Akşehir Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki Milletlerarası etkinliklerinde sizlerin destekleri bize daha da fazla kuvvet verecek ve bizim daha güzel işler yapmamızı sağlayacaktır. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de yaptığı açıklamada, ”İslam Turizm Başkenti Konya’da düzenlenen bu organizasyonda gülmecenin başkenti Akşehir’i tercih ettikleri için ilk önce Reha Bilir Beye çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin güzelliklerini tarihi ve turistik ortamlarını tüm dünyaya tanıtma imkanı verdikleri içinde hasetten teşekkür ediyorum. Başkanımızın da bu konuda özellikle selamlarını iletiyorum. 30 ülkeden yüze yakın fotoğrafçımızın şehrimizi şenlendirmesi, şehrimizin açısından da hem bir kıvanç kaynağı oldu. Bu organizasyonu düzenleyen, bu organizasyona katkıda bulunan bu organizasyona gönül veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Etkinlik sonrasında programa katılan fotoğrafçıların Konya, Beyşehir ve Akşehir’de çektikleri 10’ar tane fotoğrafların alınıp, bunları bunların albüm haline getirileceği öğrenildi.