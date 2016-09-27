İslam ülkelerinin ünlü fotoğrafçıları Beyşehirde

İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin 2016 yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti seçtiği Konya’ya gelen fotoğrafçılar tarihi ve turistlik alanlarda resim çekimi yaptı.

Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen organizasyonda 30 İslam ülkesinden 88 fotoğrafçı gezi programı zarfında Beyşehir ilçesine geldi. Fotoğrafçılar ilçedeki tarihi mekanlar ile doğal güzellikleri ve ünlü grup vaktini fotoğrafladı.

Beyşehirli resim sanatçısı Reha Bilir, 4 gündür süren organizasyonda Konya civarındaki tarihi ve turistlik alanların fotoğraflandığını söyledi. Organizasyonun ülkeleri biraraya getirmek, ülkeler aralarında yeni sanat köprüleri meydana getirmek, millet arasında kaynaşmayı temin etmek adına güzel bir egzersiz olduğunu belirten Reha Bilir, “Fotoğrafçı konuklarımız, Beyşehir Gölü üstünde ağın açıldığı anı yakaladıkları ‘kritik an’ dediğimiz noktayı yakalamaya çalıştılar, yansıma fazla manâlı. Tarihi köprünün varlığı fazla önemli, ışığın bütün batmak üzere olduğu saatteki ‘altın ışık’ dediğimiz ışığı yakaladılar. Gelen konuklarımızın hepsi kendi ülkelerinde meşhur fotoğrafçılar, neyi nasıl çekeceklerini mükemmel biliyorlar, tümü kendi ülkelerinde fotoğrafın manâlı isimleri. Bu faaliyet bittiğinde programın sonunda gelen konuklarımızdan Konya’da çektikleri 10’ar tane resim alıp bunları da bir albüm haline getireceğiz” dedi.

30 ülkeden gelen fotoğrafçı konuklarının çalışması Beyşehir Gölü kıyılarında gezinti yapanların da ilgisini çekti. Fotoğrafçılar, balıkçı tekneleri üzerinden göl sularına bırakılan serpme ağların açılışı esnasındaki andan en güzel fotoğrafı çekebilmek için daima makinelerinin deklanşörlerine bastı.