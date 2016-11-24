İslam ülkeleriyle ticaretimiz 3e katlandı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Idareli ve Ticari İşbirliği Kalıcı Komitesi’nin (İSEDAK) 32’inci toplantısı bugün sona erdi. Bakan Elvan, 21-24 Kasım 2016 tarihleri aralarında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantının kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son on yılda İslam ülkeleri ile geliştirdiği ticari hacme aksan yaptı. Toplantıda bereketli görüşmelerin gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Elvan, ancak birbirine emrindeki ve iç içe geçen dünyada bu karışık düzenin ülkeler için farklı alanlara yönlendirilmiş fırsatlar sunmakla birlikte birtakım zafiyetler ve olumsuz yansımalarla da karşısında karşıya bıraktığını anlatarak, “Çoğu ülke, aradan 7 yıl geçmiş olmasına karşın hala mali krizin olumsuz etkileri ile mücadele ediyor. Küresel büyümeye karşın beklentiler halen düşük düzeyde. Böylesine durgun bir ortamda daha yüksek kalkınma düzeylerine ve ticaret hacmine erişebilmemiz için daha rekabetçi ekonomilerimizin olması gerek. Bu bakımdan ağırlıklı olarak ham madde ihracatına bel bağlamak yerine, kaliteli yatırımlara, katma bedel oluşturmaya ve bereketli hesaplı faaliyetlere takviye olunması adına, yapısal ekonomik reformların gerçekleştirilmesi için zorunlu önlemleri ivedi şekilde almak durumundayız. Bu açıdan ticari paylaşımlarımızı çeşitlendirmemiz gerekmekte. bununla birlikte İİT üyesi kardeş ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmeliyiz. Bu kapsamda 2005-2015 döneminde hedefimiz İİT içi ticareti yüzde 20 seviyesine çıkarmaktı, yüzde 20,33 seviyesine erişerek bu hedefe ulaştık. 2015 yılı içinde 32 ülke ulusal düzeyde bu hedefe ulaştı. Bu da 25 aza ülkenin, yani toplam İİT üyelerinin yaklaşık olarak yarısının hedefi ıskaladığı anlamına geliyor. Bazı üye ülkelerin İİT içi ticaret payları yüzde 10 seviyesinin deha aşağı. Tüm aza ülkelerimize yüzde 25’lik yeni hedefimize ulaşmak üzere kendi ülkelerine özel plan ve programlar geliştirme çağrısında bulunuyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Elvan, İslam İşbirliği Teşkilatı’na aza ülkelerin kendi arasında ticareti artırabilmesi için bütün ülkelerin üstüne düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, “2005-2015 yılları aralarında Türkiye’nin İslam ülkeleri ile ticaret hacmi 22,8 milyar dolardan 65,1 milyar dolara çıktı. Bu da İslam ülkeleri ile ticaretimizin 10 sene içinde yaklaşık olarak 3’e katlandığı anlamına geliyor” dedi.

İslam ülkelerinin Türkiye’nin toplam ticaret hacmi içindeki payının da aynı dönem içinde yüzde 50’den pozitif artış gösterdiğini kaydeden Elvan, bu hacmi daha da artıracak zorunlu önlemleri almaya devam ettiklerini de belirtti. Teşkilata aza ülkelerin ticareti geliştirme namına kendi arasında Tercihli Ticaret Sistemi’ni biran önce uygulamaya koyması gerektiğine dikkat çeken Bakan Elvan, “Dün üstünde etraflıca tartıştığımız üzere İslami finans sektörü değerlendirilmesi gereken kayda değer bir potansiyel olarak karşımızda duruyor. İslami finansın bugünkü büyüklüğü 2 trilyon dolar civarında olup, bu da küresel finans pazarının yaklaşık yüzde 1’ine tekabül etmekte. Yapılan son araştırmaların birinde İslami finans varlığının 2020 yılının sonunda 5,3 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilmekte. İslami finansın imalat sektörü ve altyapılar alanları ilk olarak almak üzere idareli kalkınmayı destekleme anlamında manâlı rolü bulunuyor. Bu bağlamda hükümetler olarak bizim iyi tasarlanmış stratejiler, ulusal mevzuatlar ile insani ve kurumsal kapasiteyi esas alan kuvvetli bir İslami finans sektörünün oluşturulması için zemin hazırlamamız gerekiyor” dedi.