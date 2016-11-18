İsmail Kılıçarslan gençlerle buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kadar hazırlanan “Aktüel Okumalar ve Yazar Buluşmaları” etkinliğinin konuğu gazeteci yazan İsmail Kılıçarslan oldu.

Konya Meram Milletlerarası Gençlik Akademisi’nde düzenlenen programı fazla sayıda genç peşine düşüp takip etti. Gençlere tavsiyelerde yer alan Yazar Kılıçarslan, “Sizin özgüveniniz çok yüksek olmalı. Kimse sizi yaşam tercihlerinizden, değerlerinizden nedeniyle aşağılamamalı. Bu ülkenin geleceğinde laf sahibi almak istiyorsanız kendinizi geliştirebileceğiniz her alanda geliştirin” dedi.

Yolculuk Olayları sırasında Türkiye ile birlikte benzer anda 3 ülkede daha benzer olayların yaşandığını andıran Kılıçarslan, “Gezi’den sonra Tayland, Mısır ve Brezilya’da yönetimler değişti. Sadece Türkiye’de istediklerine ulaşamadılar. Ülkemizde de ayrı oyunlar düzenleyerek amaçlarına ulaşmak istediler ama başaramadılar. 15 Temmuz da bunun bir parçasıydı” diye konuştu.

“15 Temmuz şanlı bir direniş olarak tarihe geçti”

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını da okurlarıyla paylaşan Kılıçarslan, “20. Asır’da durdurulmuş darbeler olabilir fakat bir halkın çıplak elleriyle durduğu tek darbe girişimi 15 Temmuz olarak tarihe geçmiştir. O gece insanlık tarihinin en parlak direnişlerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Tankların köprüyü kapattığı haberini alınca birincil etapta 250-300 birey köprüye yürüdük. O gece Allah bizden korkuyu kaldırdı. Darbeciler olur ya ilk anda alev açsalardı hepimiz geri çekilebilirdik. Lakin ateş için 15 dakika beklediler. Bu sürede biz üzerlerine yürürken dönüp arkamıza baktığımızda arkamızda binlerce insanın toplandığına tanık olduk” diye konuştu.

Söyleşiden sonra Yazar İsmail Kılıçarslan, okurlarına kitaplarını imzaladı.