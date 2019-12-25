İsmet İnönü, Sivas'ta anıldı

SİVAS (AA) – İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 46'ncı yılında Sivas'ta anıldı.

CHP İl Başkanlığı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi üyelerinin katılımıyla İnönü Konağı'nda düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, burada yaptığı açıklamada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ev sahipliği yapan Sivas'ın bununla gurur duyduğunu söyledi.

İsmet İnönü'nde belirli bir süre Sivas'ta yaşadığını anımsatan Yanalak, "Atatürk'e, cumhuriyete ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma yükümlülüğümüzü ve kararlılığımızı Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşı ve cumhuriyetimizin kurucularından büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün adının ve hatıralarının yaşatılması için gösteriyoruz." dedi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Celal Abbas Aslan da İsmet İnönü'yü rahmet ve minnetle andığını söyledi.