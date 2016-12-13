İsmet Sezginin ismi Aydında yaşatılacak

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı alışılmış toplantılarının birincil birleşimi meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Denetim ile başlayan toplantıda 31 gündem maddesi görüşüldü. Maddelerin çoğunluğu oy çokluğuyla kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Aralık ayı ilk birleşiminde gün maddeleri görüşüldükten sonradan ek gündem olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden TBMM eski Başkanlarından Aydınlı İsmet Sezgin’in isminin memleketinde yaşatılması konusu görüşüldü. Oy birliği İsmet Sezgin’in heykelinin yapılması ve Efeler ilçesi Bayındırlık Bulvarı’na isminin verilmesi kararı alındı.