Ispartada FETÖ davasına devam edildi

Isparta Ağır Caza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutsak sanıklardan Eski Vali Memduh Oğuz, Akşehir Cezaevinde olduğundan SEGBİS adı bahşedilen video konferans sistemiyle katılırken, tutuklu sanıkların tamamı duruşmaya geldi. Müşteki, mağdur ve şikayetçilerin dinleneceği duruşmada 20 müşteki ve 20 mağdur da hazırlanmış bulundu. başlangıçta mahkeme heyeti daha önce savunmaları alınamayan sanıkların savunmalarını dinledi. Sanıklardan Eski Isparta Valisi Memduh Oğuz’un daha önce savunması alındığı için bu duruşmada savunması alınmadı.

“Talimatı rektörden aldım”

Duruşmaya, SDÜ eski Rektörü Hasan İbicioğlu, döneminde Idari ve Mali İşler Daire Başkanı olan Zümriye Irlayıcı’nın emniyet ve cumhuriyet savcılığında verdiği ifadeler damga vurdu. FETÖ üyesi olduğuna ilişkin iddiaları kabul etmeyen Irlayıcı, o ifadelerinde Bahar Şenlikleri için kantinlerden para toplanması talimatını dönemin SDÜ Rektörü Hasan İbicioğlu’ndan aldığını kendisinin bunu havale ettiğini söylediği iddia edildi. Irlayıcı’nın ifadesinde üniversite seçimlerinde kadrolaşma oldu mu sorusuna “Kadrolar kişiye özel yazılıyordu. Kim içerlemek isteniyorsa o alınırdı. Bunların tümü dönemin rektör yardımcısı (duruşmanın kaçak sanığı) Numan T.’den geçerdi. Bu rektörün yaptığı bir şey benim görev alanım yok” cevabı verdiği belirtildi. Irlayıcı’nın SDÜ Rektörlüğü seçimlerinin Güler Yüzlü cemaati desteğiyle kazanıldığı iddiasına da “Rektör göreve seçildikten sonra Gülen cemaatine yakın olan kişilerle kadrolaşmaya gitti. Bu kişiler Gülen cemaatine mensuptu. Tebessüm Eden cemaatinin onayı olmadan kimse alınamazdı” dediği öğrenildi.

Yüksek Öğrenim Sosyal Kalkındırma Eğitim ve Kültür Derneği idareci ve üyelerinin FETÖ ile bağlantısının olduğunu bildiğini öne süren Irlayıcı, derneğin başkanı tutsak davalı Adem Demiralay’ın Rektör İbicioğlu ile çoğu kez görüştüğünü, Güzel Sanatlar Fakültesi kantinin gelirinin derneğe devredilmesiyle ilgili, İbicioğlu’ndan aldığı telkinle Demiralay’ı kantin işletmecisi ile bir araya getirdiğini ama görüşmeye karışmadığını sonrasında ne olduğunu da bilmediğini bahis etti. İbicioğlu’nun ABD’ye bir üniversite ile işbirliği için gittiğini, Fetullah Gülen’le görüştüğünü, etraftan duyduğunu söyleyen Irlayıcı, dönemin SDÜ Genel Sekreteri Aziz Bayrak’a zorlama yapanın da İbicioğlu olduğunu öne sürdü.

“Bunu bilmeyen yoktu”

Savunmasının ardından, sanık avukatlarının Irlayıcı’ya müvekkillerinin Tebessüm Eden’e yakın isimler olduğuna ilişkin somut kanıt var mı sorusuna Irlayıcı “Fiziksel delilim yok” diye yanıt verdi. Sanık İbicioğlu’nun “Amerika’ya gittiğimde Gülümseyen’le görüştüğümü neye dayanarak söylüyorsunuz?” sorusuna “Delilim değil. Bunlar duyumlar” yanıtını verirken, “Aziz Bayrak’a mobing uyguladığımı nerede gördünüz?” soruna da “Bunu bilmeyen yoktu” yanıtını verdi.

“Bize kadar esas rektör Numan T.’di”

Duruşma Başkanı talimatla ifadeleri alınan müşteki ve mağdurların ifadelerini okuduktan daha sonra duruşmaya ara verdi. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde müşteki Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Navzat Bağımsızlık, Jeotermal enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Başvuru Formu Merkezi Müdürlüğü görevinden baskılar sonucu barbarca uzaklaştırıldığını söyledi. O vakit için paralel inşa yok lakin mafya tipi bir anlayışla aleyhinde karşıya kaldığını kendisinden 3 ay bekledikten daha sonra göreve Numan T. yoluyla adalet etmeyen birinin getirildiğini anlatan Serbest, “2011 yılında kadrolaşma başladı. Cemaatçiler tarafından istenilmediğimi öğrendim O zaman ne olduğunu anladım. Kendi adamlarını aldılar. Hakkımda 20’den fazla soruşturma başlatıldı. Yöneticilik Mahkemesi tüm bu işlemleri geçersiz saydı. Rektör 4 sene bana mobing uyguladı. Ilk meslek olarak da Numan T.’yi göreve getirdi. Bizim düşüncemize kadar asıl Rektör Numan T.’di. İbicioğlu gölgeydi. O dönem rektör yardımcıları Talip Türcan, Süleyman Seydi, Hüseyin Akyıldız işleyişi kolaylaştırdı” ifadesinde bulundu.

“İşletmecilerden para istendi”

Müştekilerden o dönemde kantin işletmeciliği yapan Hüseyin Tekeli de 2011’de kantin işletme sözleşmesinin uzatılması için Zümriye Irlayıcı’nın kendisini çağırıp üniversiteye destek amacıyla 40 bin TL vermesi istediğini oysa kendisinin bu rakamı veremeyeceğini belirttiğinde 20 bin TL’yi yatırmak üzere kendisine hesap numarası verdiğini söyledi. Tekeli, “Oysa ben bu hesabın üniversite hesabıyla ilgisinin olmadığını anlayınca bu parayı yatırmadım. Sonra da sıkıntılar başladı. Bana bu parayı yatırmadığım takdirde üniversitede meslek yapamayacağım söylendi. Irlayıcı’nın desteğiyle benim işletmemin önünde market ve kantin kurdular. Iş yapmama engel oldular” dedi.

İşletmeci diğer müştekiler de kendilerinden Bahar Şenliklerine takviye olunması için para istendiğini belirtti.

Ferhat Kaya