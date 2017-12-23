İsrail’de 3 Türk gözaltında
İsrail Polisi tarafından gözaltına alına kişilerin Brüksel’deki Türk iş adamları Mehmet Gargılı ve Abdullah Kızılırmak ile Adem Koç olduğu belirtildi.
Mehmet Gargılı Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda kamyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resimleriyle kaplayarak, Belçika’nın, Türk siyasetçilerinin konuşma yasağını protesto etmek için Brüksel’de dolaştırırken PKK’lılar tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da Brüksel temasları sırasında Mehmet Gargılı’yı kabul ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.
İsrail’de gözaltına alınan 3 Türk için Belçikalı ve Türk makamların devreye girdiği kaydedildi.
Mehmet Koca
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