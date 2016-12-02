İsraile Ezan tepkisi

Osmanlı Ocakları Basın Birimi’nin paylaştığı açıklamaya tarafından Uluslararası Osmanlı Ocakları Kurucu Başkanı Kadir Canpolat, “Dinde özgürlük dünyanın her uygun olmalı ve cümbür cemaat dinini özgürce yaşamalı. Dinlerin kutsallarına keza devletler hem de bireyler hürmet göstermeli. Ezan Müslümanların kimliğidir. Biz Müslümanlar olarak, her dinin kutsallarına nasıl saygı duyuyorsak onlar da bizim kutsallarımıza saygı duymalı” dedi.

“İslam Aleminin nefretini kazanıyorlar”

Canpolat sözlerine şöyle devam etti: “İsrail böyle bir konuyu gündeme getirmekle Osmanlı Coğrafyası dahil tüm dünyadaki Müslümanların nefretini kazanmaktadır. Bu cins çabalar telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. Dünyanın nefrete yok; sevgiye ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızla yaptığı telefon görüşmesinde, ‘tüm ifade ve din özgürlüğü konuları gibi bunların da hassasiyetle dikkate alınacağını’ belirterek, ‘ister Müslüman olsun, ister Hristiyan ya da Yahudi, İsrail’in herkesin ibadet özgürlüğünü sağlamaya devam edeceğini’ söyleyen İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’den bu sözünü tutmasını bekliyoruz”.

“Bir dünya var; diğer dünya değil. Müslümanlar uzayda mı yaşasınlar”

Müslümanlara bu dünyada yer yok mu? sorusunu soran Canpolat, ”Müslümanlar, sırf dini mensubiyetlerinden nedeniyle ötekileştirildiğini betimlemek isterim. Ne yazık ancak, Müslümanlara dünyanın birçok yerinde, ayrıca de kendi topraklarında yaşama hakkı tanınmıyor. Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de Müslümanların uğradığı zulüm ortadadır. Dünyada Müslümanlara hem fiziken hem de manen yaşam hakkı tanımayacaklarsa, biz ne yapalım, Uzay’da mı yaşayalım sorusunu sordu ve İsrail’i bu konuda aklı selim olmaya gösteri ederek; umarım meclislerinden ezan yasağı ile ilgili böyle bir karar çıkmaz’’ diye konuştu.