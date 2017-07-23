İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepkiler

NİĞDE (AA) – AK Parti Niğde Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini protesto etti.

Dışarı Camisi önünde ikindi namazının ardından toplanan grup adına basın açıklaması yapan Niğde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Özdemir, bu protestolarda Mescid-i Aksa’nın özgür olduğunu ve yalnız olmadığını haykırdıklarını belirtti.

Özdemir, Kudüs’ün sahipsiz olmadığını vurgulayarak, “Üç gün boyunca İsrail, Mescid-i Aksa’nın resmi görevlilerinin girişini bile engellerken, kendi istihbarat görevlileri arama adı altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek tarihi eserlere, belgelere ve asırlık el yazması kitaplara zarar vermiştir. İsrail, bu davranışlarıyla yaptığı yanlışlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Oysa ki, Kudüs’ün ve Harem’i Şerif’in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür.” diye konuştu.

Türk milletinin İsrail’in yaptığı zulme sessiz kalmayacağını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

“Ey İsrail, buradan haykırıyoruz, komutanı Hazreti Muhammed olan ümmet size boyun eğmez. En iyi bildiğiniz şeyi size tekrardan hatırlatıyoruz, bu millet zulmünüze izin vermez. ‘Git evladım şehadet nasip olsun’ diyen Kudüslü anneleri yenemezsiniz. Siz hangi hesabı yaparsanız yapın şehadet bizim için bir vuslattır. Bizim her bir şehidimiz azmimizi artırır. Unutmayın ki zafer inananlarındır ve hesap yapanların en hayırlısı da Allah’tır. Bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dünyanın her köşesindeki mazlumlarla birlikte belirtiyoruz ve İsrail’in Harem-i Şerif’in İslam alemi için olan kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesinin insani ve hukuki bir yükümlülük olduğunu, tüm kamuoyuna duyuruyoruz.”

Açıklamanın ardından dua edildi.