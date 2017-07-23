İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepkiler

KONYA (AA) – Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatan İsrail, Konya ve Karaman’da protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi mensupları, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ve STK’lar öncülüğünde, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerine tepki gösterildi.

Konya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal beraberindeki vakıf ve AK Parti Konya İl Gençlik Kolları üyeleri ile Kültürpark’ta yaptığı açıklamada, Mısır, Suudi Arabistan gibi “kukla” ülkelerin, diplerinde İsrail dururken Katar’a saldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu ülkeleri yönetenlerin, Batı’nın istekleri doğrultusunda çalıştığını ifade eden Uysal, “Karanlığın en yoğun olduğu zamanda, sabahın ışıklarını görmek gerekiyor. Hiçbir zulüm ilelebet sürüp gitmedi. Dolayısıyla ümitsiz olmak mümine yakışmaz.” dedi.

Yardıma muhtaç Müslümanların yanında olunması gerektiğini vurgulayan Uysal, “İsrail, biz meydanlarda olduğumuz için, ‘Mescid-i Aksa’nın girişinde bulunan metal dedektörleri kaldıracağını’ söyleyerek geri adım attı. Onun için meydanlardan, eylemlerden geri adım atmak yok. Zalimlere karşı dimdik ayakta durarak sesimizin çıktığı kadar bağıracağız. Allah kazamızı mübarek etsin.” ifadelerini kullandı.

Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Said Çelik ise İsrail’in 1967 yılından beri işgal atında tuttuğu Doğu Kudüs’te, 14 Temmuz günü ve sonrasında yapılanların tüm Müslümanları derinden yaraladığını söyledi.

Şu anda on binlerce Müslümanın, Mescid-i Aksa’nın surları dibinde İsrail zulmüne direndiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

“Filistin’deki Müslümanların Türkiye’deki yürekli kardeşleri, Mescid-i Aksa’nın özgür olduğunu ve yalnız olmadıklarını haykırıyor. Varlığını terörle sürdüren İsrail, 14 Temmuz Cuma günü Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı üç gün boyunca ibadete kapatmış ve ezanın dahi okunmasını yasaklamıştır. Bu zaman zarfında İsrail, Mescid-i Aksa’nın resmi görevlilerinin bile girişini engellerken, kendi istihbarat görevlileri ile arama adı altında Mescid-i Akssa’ya baskın düzenleyerek tarihi eserlere, belgelere ve asırlık el yazması kitaplara zarar vermiştir.”

Karaman’da da AK Parti Karaman Gençlik Kolları üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelerek İsrail’i kınadı.

AK Parti Karaman Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kale, burada yaptığı konuşmada, Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesinin hukuki bir yükümlülük olduğunu söyledi.

Kudüs’e ve Mescid-i Aksaya yönelik güven ortamını yok edip barışı dinamitleyecek tüm “İnsancıl Hukuk Kuralları”nın ihlallerini kınadıklarını ifade eden Kale, “Bizim için mübarek kılınmış topraklarda, mübarek kılınmış bir şehirde ve mübarek kılınmış bir mabette, küstah İsrail’in silahlı unsurlarının kanlı ve kirli postalları ile dolaşması aşağılık bir davranıştır. Buradan haykırıyoruz, komutanı Hz. Muhammed olan ümmet size boyun eğmez. Ey İsrail, en iyi bildiğiniz şeyi size tekrardan hatırlatıyoruz, bu millet zulmünüze izin vermez. ‘Git evladım, şehadet nasip olsun’ diyen Kudüslü anneleri yenemezsiniz. Siz hangi hesabı yaparsanız yapın, şehadet bizim için bir vuslattır. Bizim her bir şehidimiz azmimizi artırır.” ifadelerini kullandı.

Program, yapılan dua ve protestoların ardından sona erdi.