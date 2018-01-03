İŞSİZLİK MAAŞI BELLİ OLDU
Vatandaşın işsiz kalması durumunda geçici bir süre hayati ihtiyaçlarını devam ettirebilmesini sağlayan işsizlik maaşının 2018 rakamları belirlendi. Asgari ücret artınca asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretler de arttı. Geçen sene en düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL olmuştu. Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti de, 1.318 liradan 1.421 TL’ye yükselmişti.
İŞTE 2018 RAKAMLARI…
2018’de ise işsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst sınırı bin 623 lira olarak uygulanacak.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor.
EN DÜŞÜK GSS PRİMİ NE KADAR?
Evdeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (2029 TL/3 = 676 TL) Genel Sağlık Sigortası primi ödemeyerek sağlık hizmeti alabilecek. Kişi başı gelir 676 lira ile 2029 lira arasında olanlar ise asgari ücretin 3’te 1’inin yüzde 12’si oranında yani 81 lira ödeyerek sağlıktan yararlanabilecek.
Geliri brüt asgari ücretle iki katı arasında olanların ise 243 lira GSS primi ödemesi gerekecek. Öte yandan ücretlilerin primleri asgari ücret ile 7.5 katı arasında kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Buna göre ücretliler için prim 649 lira ile tavanda 4.869 liraya kadar alınacak.
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