İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alt geçidini su bastı

İstanbul’da akşam saatlerinde yoğunluğunu artırarak aralıksız yağmur hayatı negatif etkiledi. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda rögar kapaklarının tıkanmasıyla alt geçitte su birikintisi oluştu. Takriben 30 santime ulaşan su birikintisi nedeniyle otogarın Esenler girişi uzun süre kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üstüne durum yerine su tahliyesi için itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Ekipler, daha alçak geçidin girişini şerit ve dubalarla trafiğe kapattı. Ekiplerin su terhis çalışmaları sürüyor.

Selim Bayraktar