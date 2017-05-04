Ana Sayfa   >   Güncel   >   İstanbul ablukaya alındı

İstanbul ablukaya alındı

İstanbul Polisi, “Kurt Kapanı 3” uygulaması ile kuş uçurtmuyor.

04 Mayıs 2017 Perşembe, 20:09

Benzer Konular

Topkapı Sarayı bahçesi çocuk şenliğine sahne oldu
Trabzon’da tek, Türkiye’de üçüncü örnek proje
Turizme sosyal medya desteği

İstanbul Polisi, “Kurt Kapanı 3” uygulaması ile kuş uçurtmuyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın kanımca yönettiği dilekçe da Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinin arasında bulunduğu noktalarda, 100 takım ve 1500 polis devir alıyor. Gerçekte durdurulan araçlar ve şahıslarda GBT kontrolü yapılıyor. Havadan, karadan ve denizden yapılan uygulamalar ile İstanbul’ da güvenlik düzeyinin üstteki safhaya çıkması ve huzurun devamlılığı amaçlanıyor. Uygulamaya özel harekat polisleri de zırhlı araçlarla eşlik ediyor.

Murat Delice – Hüseyin Coşkun



haber haberler istanbul polisi kurt kapanı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com