İstanbul Barosu seçimlerinde "Tahir Elçi" protestosu

Dünyanın en kalabalık barolarından biri olan İstanbul Barosu seçimleri gergin başladı. Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan genel kurulda İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal kürsüye çıktı. Son kere baro üyelerine seslenen Kocasakal’ın konuşması, bir grup eylemci tarafından bölündü. Ellerinde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin fotoğrafların içeren bir grup salona girerek, “Tahir Elçi onurumuzdur” biçiminde slogan atmaya başladı. Bu sırada konuşmasını yarıda kesen Kocasakal, sloganların sona ermesini bekledi. Takriben 5 dakika her tarafında eylem yapan gruba, salonda bulunan bir grup avukat tepki gösterdi. Eylemciler bir süre sonradan salondan kendi istekleri ile ayrıldı.

Protestonun gerisinde konuşmasına devam eden Kocasakal, eylemcilerin “Faşizme karşısında omuz omuza” sloganını hatırlatarak, “sonuna kadar katılıyorum ama faşizmin de türleri var. Bazen aynalar gösteriyor faşizmi aynalar” dedi. Konuşmasında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi anan Kocasakal, “Burada her türlü ideolojik hususlardan öte insan olmanın bir gereği olarak, görevi başındayken alçakça katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’yi rahmetle anıyorum. Tahir Elçi, politik olarak benden en ince ayrıntısına kadar farklı düşüncelere sahipti ama dostumdu. Son derece gülen, kibar bir insandı. Biraz da Tahir Elçi’nin bu yönlerinden ders alınmasını umarım. Hiç kimseyi kırdığını görmedim ben” ifadelerini kullandı.