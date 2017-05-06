İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu!

Yelken severlerin yoğun ilgi gösterdiği Huafon BAU Bosphorus Sailing Cup bu yıl 55 ekip ve İstanbul Boğazı’na komşu ilçelerden binlerce yarışsevere ev sahipliği yaptı. Her sene boğazda mükemmel bir görsel şölene dönüşen Huafon BAU Bosphorus Sailing Cup’ta takımlar Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü önünden başlangıç aldı.

Yelkenciler açısından zorluk seviyesi epeyce cazip bir parkur olan İstanbul Boğazı’nda yapılan yarışta yelkenler Beykoz noktasından döndükten sonra bitmiş Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) önünde yarış son bulacak.

“Türkiye’nin en zorlu parkurlarından biri”

Bahçeşehir Üniversitesine başladığı günden bu yana okulun yelkenli kulübünde yer aldığını ve yarış ekibinde olduğunu ifade eden BAU Hukuk Fakültesi son derslik öğrencisi Ufuk Bektaş; “Türkiye’nin birincil boğaz yarışı olarak biz bu etkinliği 2012 yılından beri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl katılım yüksek. 55 tane ekip var. Yarış Sponsorlu tüm marka takımlarına açık. Parkur Türkiye’nin en engebeli parkurlarından biri. Biz buna yelkende coğrafi parkur diyoruz. Bol bol akıntılarla boğuşacağız. Esinti durumu iyi gözüküyor fakat yağmurdan dolayı ekipler azıcık zorlanabilirler. Bu gün yaklaşık 18 millik bir parkur söz konusu. Rüzgara göre yarışın süresi değişebilir fakat takriben 4 veya 5 saatlik bir yarış olacak” dedi.

“Çabamız verilen desteklerin karşılığını verebilmek”

Yarışlarda üniversite öğrencilerinden oluşan tek takım olduklarını ve BAÜ tarafından desteklendiklerini vurgulayan Ufuk Bektaş; “Sailing BAÜ yani Bahçeşehir Üniversitesi kurduğu yelkenli kulübü her yıl 200’e yakın öğrenciye yelkenli eğitimi sağlıyor. Devamında ileri eğitimin sağlandığı arkadaşlarımız yarışlara girme hakkı kazanıyorlar. 2015 yılında İstanbul Yelken Kulübü’nün trofesini aldık. Trofe bir lig. Sene boyunca yarışlar düzenleniyor ve yarışçılar bu yarışlardan bir puan elde ediyor. 2015 yılında IRC1 kategorisinde üstünlük elde ettik. başkaca yurt dışı başarılarımız da var. Fransa’daki 2016 EDHEC yarışlarında dünya 4.lüğü aldık. Bu yılda 6.lık elde ettik. Üniversitemiz bizi çok destekliyor bizde bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarış engebeli hava koşulları ve yoğun yağmura rağmen izleyicilere ve yarışmacılara şen ve heyecanlandırıcı bir gün yaşattıyor.