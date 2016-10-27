İstanbul depreme hazır mı?

Türkiye’nin yüzde 95’nin doğal facia bölgesinde olduğunu ve meydana gelen afetlerin yüzde 61’nin de depremden kaynaklandığını bildiren Erenel, “Türkiye’de nüfusun yüzde 95’i doğal afet bölgelerinde yaşamaktadır. İstanbul’da son 2000 yıl içerisinde 120 bin yıkıcı yer sarsıntısı olduğu kayıtlara geçmiştir. Bizim yapmamız gereken depremin şiddetinden ve büyüklüğünden ziyade alacağımız tedbirler konusunda yer sarsıntısı kültürü koymak. Halkımız bunu bilmeli ve zelzele konusunda bilinçlenmelidir. İlkokuldan başlayarak bu konuda dersler de var fakat meslek güvenliğinde nasıl sorunlar yaşıyorsak bu konuda da sorunlar yaşıyoruz. Türkiye, meslek kazaları ve afetlerden önemli ekonomik kayıplar yaşıyor bunları durdurmak elimizde. İmkânlarımız da var fakat bizde koordinasyon, yoklama ve yoklama bölümü yetersiz. başlıyoruz lakin süre ilerledikçe eski haline dönüyor” dedi.

Fransız deprembilimci Prof. Le Pichon, beklenen İstanbul depreminin 7,6 büyüklüğünde olacağını açıklama etti. 2001 yılından itibaren çalıştıklarını gösteren Pichon, Türk araştırmacıların koordinasyonunda fazla sayıda ekibin milletlerarası çalıştığını açıklama ederek geçtiğimiz ay Canadian Journal of Earth Sciences adlı dergide makale yayınladıklarını ve bu makalede bütün bu çalışmalarının sonuçlarını birleştiklerini, hepsinin de tezlerini doğruladığını söyledi.

“Yıkım ivedi toplanma alanları otopark gibi kullanılıyor”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Erenel, “1999 Gölcük depreminden bu tarihe dek organizasyon anlamında büyük işlere imza attık. Hasarı azaltma konusunda da kayda değer incelemeler var. Şehirsel mutasyon dediğimiz projeler de bunların içerisinde yer almaktadır. Ancak kentsel dönüşüm projelerini deprem yönetmeliklerine yerinde, istek edilen bir şekilde gittiği konusunda endişelerim var. İstanbul’da tabelalarla fazla güzel işaretlenmiş olan yıkım ivedi toplanma alanlarının otopark gibi kullanıldığını, kapatıldığını ve imara açıldığını görüyoruz. Zamanında mahallelerde oluşturulan yer sarsıntısı konteynırlarının bakımsızlıktan elden çıktığını görerek de üzülüyoruz. Bunun yanına devletin ve sivil toplum kuruluşlarının toplumu yer sarsıntısı konusunda bilinçlendirmek için önemli çalışmaları var” diye konuştu.

Yer Sarsıntısı öncesi, sırası ve ardından neler yapılmalı?

“İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsak depreme tedbirli olmalıyız” diyen Erenel, sözlerine şöyle devam etti;

“Bizim zelzele sırasında en fazla zarar gördüğümüz şey duvara çerçevelenmiş resmin iyi sabitlenmemesi, dolapların zemine sallanır vaziyette konulması, çok sayıda süsleme eşyasının dolaplar üzerinde yer alması. Tüm bunlar deprem hemen yere düştüğü için yaralanmalara ya da tahliyeyi önleyen unsurlara yol açar. Bir afet çantası çıkışa yerinde bir şekilde konulmalı içinde su, yiyecek, elbise, el feneri, protez pil olması gerekir. Deprem olduğunda evin neresinden çıkacaklarını ailecek planlamaları gerekir. DASK doğal yıkım sigortaları gitgide artarak yükseliyor ama yeterli değil bunu yeterli ışık halkası getirmeliyiz. Yer Sarsıntısı esnasında balkona kesinlikle çıkılmamalı asansör ve merdiven kullanılmamalıdır. Yer Sarsıntısı sırasında kapı pervazları ve kirişlerden uzaktan durulmalıdır. En önemlisi de doğalgazın kapatılacağı ve elektrik şartelinin indirileceği yerler gün ışığında ya da karanlıkta el yordamıyla bulunacak yerde olmalıdır. Yer Sarsıntısı meydana geldiğinde üst katlarda oturuyorsak kesinlikle ayakta defalarca hızla yere çök, uzan, tutun veya cenin pozisyonu dediğimiz kendimize hayat üçgeni oluşturacağınız pozisyonları almalıyız ve ilk kez başımızı korumalıyız. Bina yıkılsa bile buzdolabı, çamaşır makinesi, çeyiz sandıkları bunlar yere sıfırlanmaz, kolonlarla birlikte bir hayat üçgeni oluşur. Biz o üçgenlerden yararlanmanın yolunu bulmalıyız. Mesela yatak odamızda yatağın yanında komidinin, varsa komidinin üstüne koyduğumuz eşyaların kayıp düşmemesi için bu eşyaları kaydırmaz bezlerle korumalıyız. Yataktayken depreme yakalanırsak yatağın kenarına uzanarak başımızı koruyacak önlem almalıyız. Gerisinde evi terk ederken doğalgazı ve elektriği kuşkusuz kapatmalıyız. Kavramak, kibrit gibi araçları kullanarak etrafta ne olduğuna bakılmamalı sadece el feneri kullanılabilir ama ona da dikkat etmeliyiz.”

