İstanbul EMİTT turizm fuarı

– Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul’daki EMİTT turizm fuarında Kapadokya standını ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul’daki EMİTT turizm fuarında Kapadokya standını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMİTT) Kapadokya standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Beylikdüzü Fuar Merkezi’nde (TÜYAP) düzenlenen fuardaki Kapadokya standına akşam saatlerinde gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici’den Kapadokya’daki turizm faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Kapadokya standında bir süre kalan Bakan Avcı, yetkililerle sohbet ederek Kapadokya’nın yöresel ürünleri olan köftür ve kabak çekirdeğinden tattı.

Ziyareti nedeniyle Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici tarafından Bakan Avcı’ya Göreme’deki halı tezgahlarında dokunmuş el işçiliği halı ve Avanos toprağından yapılmış çini tabak hediye edildi.

21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) 29 Ocak akşamına kadar ziyaretçilere açık kalacak.