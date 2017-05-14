İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan Nevşehir'de

– Çalışkan, memleketi Nevşehir’de kendi adına kurulan hatıra ormanına fidan dikti

NEVŞEHİR (AA) – İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, memleketi Nevşehir’de kendi adına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

Çalışkan, Avanos ilçesine bağlı Üçkuyu köyünde “15 Temmuz Kahramanı İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Baba Ocağına Hoşgeldin” yazılı pankartla karşılandı. Çalışkan, burada hemşehrileriyle tek tek tokalaşarak sohbet etti.

Daha sonra Nevşehir Valiliği tarafından kendi adına oluşturulan “Mustafa Çalışkan Hatıra Ormanı”na geçen Çalışkan, buraya fidan dikti.

Çalışkan, fidan dikiminin ardından köy mezarlığına giderek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.