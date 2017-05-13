İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) – İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Nevşehir’de 21 derslikli bir ilkokula adının verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

İstanbul’da yaşayan Nevşehirli bürokratların ve iş adamlarının bir araya gelerek kurduğu Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği (NEVBİAD) üyeleri, kente geldi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, iş adamları Doğan Birgül ve Yaşar Köybaşı’nın da aralarında bulunduğu heyet, ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Kenan İpek ile bazı başkonsoloslar ve eşleri de hazır bulundu.

Vali Aktaş, ziyaretin anısına heyettekilere çini tabak hediye etti.

Belediye ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ziyaretlerinin ardından heyettekiler, Esentepe Mahallesi’ndeki 21 derslikli bir ilkokula İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın adının verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, “Bu nazik çalışma, beni duygulandırdı, teşekkür ediyorum.” dedi.

Gayret eden herkesin başarılı olacağına dikkati çeken Çalışkan, Avanos’un Üçkuyu köyünde 10 çocuklu bir ailenin sekizinci çocuğu olarak yetişip bugünlere geldiği söyledi. Çalışkan, şunları kaydetti:

“15 Temmuz’u iki türlü hatırlıyorum. İlki darbe olması ki bu en kötü yanı. İyi yönü ise Türk milletinin dünyaya ders vermesi. Milletimizin gücünü, ferasetini, cesaretini hatırlıyorum. Bizler de o gün orada görevli olduğumuz için görevimizi yaptık. Allah bizi utandırmadı. Düşmanlarımızın hepsi şunu gördü ki Türk milleti ile baş edilemez. Bizimle oturup konuşabilirsiniz, sohbet edersiniz fakat bizimle savaşmayı biz hiç kimseye tavsiye etmiyoruz. O gün çakısı, bıçağı dahi olmayan insanlar tankın üzerine yürüdü. Bizim teşkilattan tankın, helikopterin arkasından tabanca ile koşanlar oldu. Bu şuydu: Vatan sevgisiydi, mukaddesat sevgisiydi. Şükürler olsun Allah bizleri utandırmadı. Bir daha böyle şeylerin olmamasını temenni ediyor, 15 Temmuz’u da asla unutmamız gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum.”