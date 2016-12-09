İstanbul Emniyetinden o haberlere ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı yazılı tanımlama şöyle: “09.12.2016 günü bazı basın yayınlama organlarında “Güvenlik’e Pahalı Geldi” başlıklı haber içeriğinde İstanbul Güvenlik Müdürlüğü bünyesindeki araçlara Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerinden geçişi ile ilgili ifadeler yer almıştır. Öncelikli olarak, emniyet araçlarıyla ilgili herhangi bir ambargo söz konusu değildir. HGS ve OGS takılı tüm araçların geçiş hakkı vardır.Uyarı yazımızın esas sebebi; bünyemizde bulunan 6 bin 547 emniyet aracının geçişlerinin tayin dâhilinde yapılıp, tahsis dışı geçişlerin engellenmesi ve ulus kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanmasıdır”.