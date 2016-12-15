İstanbul Emniyetinden saldırıda şehit olan Tunç Uncunun ailesine anlamlı ziyaret

İstanbul Güvenlik Müdürlüğü, Beşiktaş’ta 10 Aralık Cumartesi gecesi gerçekleşen bombalı terör saldırılarında şehit olan Kartal Yuvası mağaza çalışanı Tunç Uncu’nun evine baş sağlığı ziyaretinde bulundu. Öğle saatlerinde Uncu’nun Şişli’deki evine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Karsavuranoğlu ve Şişli Emniyet Müdürü Melih Ekici, şehit ailesinin acısını paylaştı. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından kapıda izah etme yapıldı.

“Şehit olacağı ona malum oldu”

Oğluyla son anlarını anlatan Tunç Uncu’nun annesi Kadriye Uncu, “Onun kaderi oydu. Ona malum oldu. Zaten şehit olacağı da içindeydi. Herkesle vedalaştı. Bir benden helallik alamadı yavrum. İşten eve gelirken kötü kaderle karşılaştı. Bu Arada ‘Oğlum yemek gıda misin?’ diye sordum, şöyle bir baktı, ‘Yemeyeceğim anne’ dedi. Oğlumun gördüğüm son bakışı oydu. Sonra ölüm haberini aldım zaten” dedi.

“Teröre inat olsun diye ayakta duracağız”

Teröre ve destekçilerine de fazla sert ifadelerle tepki gösteren acılı anne, “Allah o şehitlerin annelerine dayanma versin. Ağlamasınlar, terörü sevindirmesinler. İnat olsun diye ayakta duracağız. Dilerim Rabbimden o hayırsızların kökü kurusun. Kendi ateşlerinde patlasınlar. Böylece bir gün gelecek fakat çok güzel olacak, fazla hoş” diye konuştu.

“Onlar bizim anamız, babamız bu saatten daha sonra”

Anne Kadriye Uncu’dan daha sonra konuşan Şişli Güvenlik Müdürü Melih Ekici de, ailenin defalarca yanında olmaya hazırlanmış olduklarına vurgu yaparak, “Hepimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Onlar bizim anamız, babamız bu saatten sonradan. Devletimizin bütün imkanlarıyla buradayız. Allah devletimize de zeval vermesin. Bir emirleri, talepleri de varsa da, biz evlatları olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek için biz buradayız. Bu saatten daha sonra onların istekleri bizim için bir emirdir” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin gerisinde Güvenlik Müdürü Ekici, beraberindeki heyetle birlikte Uncu ailesinin evinden ayrıldı. Emniyet Müdürlüğü’nün ziyaretinin arkasında basın mensuplarını evine kabul eden acılı anne, oğlunun fotoğraflarını, odasını ve eşyalarını gazetecilere gösterdi.

Hüseyin Coşkun