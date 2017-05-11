İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 11 Mayıs 2017 Perşembe
Yapılan son değerlendirmelere kadar, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Siirt, Sivas, Niğde, Kayseri, Ordu ve Samsun’un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök curcunalı sağanak yağışlı geçeceği.
Yapılan son değerlendirmelere kadar, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Siirt, Sivas, Niğde, Kayseri, Ordu ve Samsun’un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök curcunalı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabahtan saatlerinde Marmara’nın kuzey ve doğusunda, İç Ege’de ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere kadar, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, öteki yerlerde önemli bir değişim olmayacağı varsayım ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda adaleli olarak (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı bulutlu 23
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 28
Antalya: Az bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve fazla bulutlu, doğusu hafif sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı ve fazla bulutlu, lokal olmak üzere sağanak ve yer yer gök şamatalı sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 29
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