İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 3 Mayıs 2017 Çarşamba

Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Akdeniz’in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kısa süreli ve lokal almak üzere sağanak ve yer yer gök şamatacı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabahtan saatlerinde Ordu, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde lokal olarak adaleli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üstünde, öteki kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği varsayım ediliyor. Rüzgar, genel olarak kuzey, Akdeniz’in doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu 22

İzmir: Parçalı bulutlu 27

Bursa: Parçalı ve eksik bulutlu, gece saatlerinde kuzey kıyıları puslu 25

Adana: Parçalı zamanla fazla bulutlu, akşam saatlerine kadar gidip gelen sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı zamanla fazla bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve fazla bulutlu, akşam saatlerine dek yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve fazla bulutlu, akşam saatlerine değin yerel edinmek üzere sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine dek lokal olmak üzere sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve fazla bulutlu, gece saatlerine değin lokal almak üzere sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı 15