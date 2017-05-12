İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu | 12 Mayıs 2017 Cuma

Yapılan son değerlendirmelere tarafından, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer fazla bulutlu, Kars, Sancı ve Iğdır çevreleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin kısa süreli ve lokal olmak üzere sağanak ve yer yer gök şamatacı sağanak yağışlı, diğer yerlerin eksik bulutlu geçeceği varsayım ediliyor. Gece saatlerinde Marmara’nın kuzey kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Gece saatlerinde Marmara’nın kuzey kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığının batı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üstünde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve eksik bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde kuzey kıyıları yer yer puslu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Az bulutlu ve açık, birincil saatlerde yer yer pus ve sisli 29

Bursa: Parçalı ve eksik bulutlu 29

Antalya: Eksik bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri pus ve yer yer sisli 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26

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