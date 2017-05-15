İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu |15 Mayıs 2017 Pazar

Yağışların; öğle saatlerinden daha sonra Rize ve Artvin kıyıları ile Iğdır, Van ve Bitlis’in doğu ilçelerinde yerel olarak kaslı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere kadar, hava sıcaklığı ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece azalacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genel olarak batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları, Muğla kıyıları ve Hakkari çevrelerinde kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve eksik bulutlu 22

İstanbul: Parçalı bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu 28

Bursa: Parçalı bulutlu 23

Adana: Parçalı ve eksik bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı yer yer fazla bulutlu, lokal edinmek üzere aralıklı sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere gidip gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerine dek lokal edinmek üzere sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı, zamanla fazla bulutlu, sabahleyin saatlerinde yerel edinmek üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

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