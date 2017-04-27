İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu | 27 Nisan 2017 Perşembe
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 5 jurnal hava durumu raporu için tıklayınız… BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Eksik bulutlu ve açık geçeceği tahmin edi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
5 jurnal hava durumu raporu için tıklayınız…
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Eksik bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 25°C
Eksik bulutlu ve açık
BİLECİK °C, 24°C
Eksik bulutlu ve açık
BURSA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 21°C
Eksik bulutlu ve açık
EGE
Eksik bulutlu zamanla güney kesimleri parçalı bulutlu geçeceği varsayım ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 21°C
Eksik bulutlu
IZMIR °C, 25°C
Eksik bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 23°C
Eksik bulutlu
UŞAK °C, 22°C
Eksik bulutlu zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği varsayım ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Eksik bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Eksik bulutlu zamanla parçalı bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Eksik bulutlu zamanla parçalı bulutlu
OSMANİYE °C, 30°C
Eksik bulutlu zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Eksik bulutlu, zamanla güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Eksik bulutlu
KIRIKKALE °C, 21°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 24°C
Eksik bulutlu ve açık
SİNOP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 17°C
Eksik bulutlu ve açık
GÜMÜŞHANE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 15°C
Eksik bulutlu ve açık
TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Eksik bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
HAKKARİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 23°C
Eksik bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği varsayım ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu
GAZIANTEP °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KİLİS °C, 27°C
Eksik bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MARDİN °C, 21°C
Eksik bulutlu