Ana Sayfa   >   Güncel   >   İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu | 27 Nisan 2017 Perşembe

İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu | 27 Nisan 2017 Perşembe

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 5 jurnal hava durumu raporu için tıklayınız… BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Eksik bulutlu ve açık geçeceği tahmin edi.

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:55

Benzer Konular

NEÜde Savunma ve Havacılık Sanayi konulu konferans
Şans Topu sonuçları! 26 Nisan 2017 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | MPİ Şans Topu sonuçları tıkla öğren..

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

5 jurnal hava durumu raporu için tıklayınız…

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Eksik bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 25°C
Eksik bulutlu ve açık

BİLECİK °C, 24°C
Eksik bulutlu ve açık

BURSA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 21°C
Eksik bulutlu ve açık

EGE
Eksik bulutlu zamanla güney kesimleri parçalı bulutlu geçeceği varsayım ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 21°C
Eksik bulutlu

IZMIR °C, 25°C
Eksik bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 23°C
Eksik bulutlu

UŞAK °C, 22°C
Eksik bulutlu zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği varsayım ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Eksik bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Eksik bulutlu zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Eksik bulutlu zamanla parçalı bulutlu

OSMANİYE °C, 30°C
Eksik bulutlu zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Eksik bulutlu, zamanla güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Eksik bulutlu

KIRIKKALE °C, 21°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 22°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 24°C
Eksik bulutlu ve açık

SİNOP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 17°C
Eksik bulutlu ve açık

GÜMÜŞHANE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 15°C
Eksik bulutlu ve açık

TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Eksik bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

HAKKARİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 23°C
Eksik bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği varsayım ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu

GAZIANTEP °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KİLİS °C, 27°C
Eksik bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARDİN °C, 21°C
Eksik bulutlu

Ankara bulutlu Bursa haber haberler Hava Durumu İstanbul

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com