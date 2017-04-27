İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu | 27 Nisan 2017 Perşembe

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 5 jurnal hava durumu raporu için tıklayınız… BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Eksik bulutlu ve açık geçeceği tahmin edi.