İstanbul Havalimanı “oyunu değiştiren” projeler arasında
İSTANBUL (AA) – İstanbul Havalimanı mimari tasarımıyla dünyada son dönemde inşa edilen havalimanı projelerinde doğa temasıyla öne çıkıyor.
Yıldız Entegre'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, dünyada son yıllarda imza atılan büyük havalimanı projelerinin doğa teması akımının izlerini taşıdığına dikkati çekti.
"Artık dünyanın önde gelen altyapı ve üst yapı projelerinde çevreye saygı, doğanın korunması ve enerji tasarrufu gibi unsurlar en fazla önem verilen konuların başında geliyor." diyen Şahin, " Doğayı merkezine alan projelerde özellikle ağaç malzeme kullanımının ciddi yaygınlaştığını görüyoruz. Gelecek dönemde bu tarz projelerde ağaç malzemenin kullanım alanının gün geçtikçe artacağını; geçmiş dönemde beton ve çeliğin ağırlıklı tercih edildiği yapılarda artık ağaç malzeme odaklı bir anlayışa geçileceğini öngörüyoruz." yorumunu yaptı.
Dünyanın önde gelen yaşam dergilerinden Conde Nast Traveller'ın geçen günlerde havalimanlarındaki bu dönüşümü konu aldığını hatırlatan Şahin, "Burada bizim de farklı ürünlerimizle yer aldığımız İstanbul Havalimanı, dünyada bu akımın temsilcileri arasında gösterilirken, 'oyunu değiştiren' havalimanlarından biri olarak dünyaya lanse edildi. Bu da ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.
Güneş ışığını içeri alan mimarisi sayesinde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlayan proje içerisinde yoğun ağaç malzeme ve bitki kullanımı da dikkati çekiyor. Dünyada İstanbul Havalimanı'nın haricinde Singapur'daki Changi Havalimanı, Çin'deki BeijingDaxing Havalimanı ve Chicago O'Hare Havalimanı da biyofilik tasarımlarıyla ön plana çıkıyor.
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